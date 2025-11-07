HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ángel Orgaz, Rafael Mateos y Eduardo Gutiérrez en una reunión en junio de 2024. HOY

PP y Vox acercan posturas para los presupuestos de Cáceres tras la negativa del PSOE a negociar

Las conversaciones se centran de momento en las cuentas del IMAS, mientras los socialistas justifican su decisión en el incumplimiento del acuerdo alcanzado en febrero con los populares para este año

C. Mateos

Cáceres

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:43

El acuerdo entre el PP y Vox para sacar adelante los presupuestos municipales de Cáceres de 2026 empieza a ser una posibilidad. Ambos partidos han ... mantenido ya las primeras conversaciones, centradas de momento en las cuentas del IMAS, pero con la voluntad mutua de extenderlas al borrador general una vez que el gobierno municipal lo tenga ultimado. Mientras, el PSOE mantiene su postura de ni siquiera sentarse a hablar con el equipo de Rafael Mateos, al que acusa de incumplir casi en su totalidad el acuerdo alcanzado en febrero de este año, por el que los socialistas se abstuvieron para que el PP pudiera aprobar sus presupuestos de 2025.

