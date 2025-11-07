PP y Vox acercan posturas para los presupuestos de Cáceres tras la negativa del PSOE a negociar

El acuerdo entre el PP y Vox para sacar adelante los presupuestos municipales de Cáceres de 2026 empieza a ser una posibilidad. Ambos partidos han ... mantenido ya las primeras conversaciones, centradas de momento en las cuentas del IMAS, pero con la voluntad mutua de extenderlas al borrador general una vez que el gobierno municipal lo tenga ultimado. Mientras, el PSOE mantiene su postura de ni siquiera sentarse a hablar con el equipo de Rafael Mateos, al que acusa de incumplir casi en su totalidad el acuerdo alcanzado en febrero de este año, por el que los socialistas se abstuvieron para que el PP pudiera aprobar sus presupuestos de 2025.

«Calculamos que se han cumplido solo el 15% de los compromisos», apunta a HOY la portavoz socialista, Belén Fernández, quien afirma que, más allá de algún asunto puntual, como el bus urbano gratis para los menores de 16 años y los mayores de 65, el resto ha caído en saco roto. Se muestra especialmente crítica con la «ausencia total» de medidas en materia de vivienda, que aparecían detalladas en el acuerdo y «no se ha hecho absolutamente nada».

Fernández confirma por lo tanto que, a día de hoy, la decisión de su grupo sigue siendo no sentarse negociar, y afea al gobierno municipal que Vox sea el único partido de la oposición al que se ha facilitado el borrador del presupuesto del IMAS.

La opción de Vox

Ante esta postura del PSOE, la única alternativa realista (Unidas Podemos no lo es) que le queda al PP para sacar adelante sus presupuestos es alcanzar un acuerdo con Vox, cosa que ya hizo en el primer año de mandato de Rafael Mateos. Vox sabe que la posición de los socialistas, si no varía en los próximos días o semanas, le concede una gran fuerza negociadora para intentar plasmar sus propuestas en las cuentas municipales ya que, de no haber acuerdo, el PP se vería obligado a gobernar el próximo año con unos presupuestos prorrogados.

«Nuestra posición, tanto ahora como en los años anteriores, siempre ha sido negociar», indica el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, quien recuerda no obstante que siguen tendiendo muy presentes los «incumplimientos» de acuerdos previos a los que llegó con el gobierno de Rafael Mateos, especialmente el relativo al programa de inversiones con cargo al remanente de tesorería de 2024. «Se habrá hecho un 20 o un 30% de lo que pactamos, no más», reprocha Gutiérrez, quien advierte de cara la negociación presupuestaria: «Una vez nos la pueden colar, pero dos no, así que cualquier acuerdo al que podamos llegar deberá ir acompañado obligatoriamente de un compromiso de cumplimiento».

El PP ofrece negociar

Mientras tanto, el gobierno municipal asegura que su oferta a todos los grupos de la oposición de sentarse a hablar de los presupuestos sigue en pie. El portavoz y concejal de Economía, Ángel Orgaz, recuerda que ya hubo una reunión con todos ellos hace unas semanas, antes de una junta de portavoces, en la que se les invitó a presentar propuestas. «Solo nos ha llamado Vox, y por eso tienen el borrador del presupuesto del IMAS, porque son los únicos que nos lo han pedido», afirma.

Orgaz recalca además que «Belén Fernández ya convocó una rueda de prensa para decir que no tiene intención de negociar», por lo que el portavoz popular considera que «si cambian de idea» deberán ser los socialistas quienes den el paso de pedir una reunión al gobierno municipal, y no al revés.

En cualquier caso, Ángel Orgaz asegura que el PP va a presentar presupuestos «si o sí», aunque no se marca plazos concretos y es consciente de que la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre puede influir tanto en los tiempos como en el contenido de las posibles negociaciones.