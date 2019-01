Un posible plagio que acabó en apretón de manos La foto (izquierda) fue tomada por Alberto Mateos y subida al portal 'Camino de Emaús' en el año 2012. A la derecha, el cartel, una pintura realizada sobre tabla en acrílico aplicado mediante espátula, obra de Andrés Torrejón. / A. Mateos/HOY El autor del cartel dela Semana Santa pide disculpas al autor de la foto en la que se basó, sin su permiso, para hacerla obra y este las acepta MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Lunes, 14 enero 2019, 21:22

Podría haber terminado en los tribunales pero ha finalizado con apretón de manos. Pocas veces la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Cáceres ha generado tanta controversia.

La obra, que se presentó el pasado sábado en la sala Clavellina, está protagonizada este año por el Cristo del Humilladero. Alberto Mateos, cofrade y fotógrafo cacereño, contempló atónito a través de Facebook la imagen elegida por la Unión de Cofradías Penitenciales para promocionar la fiesta este año: una pintura realizada por el artista sevillano Andrés Torrejón que le recordaba demasiado a una instantánea que él mismo tomó del Cristo y subió a su portal 'Camino de Emaús' en 2012.

«¿Capturar el momento o plagiarlo? Que cada cual saque sus propias conclusiones», escribió el fotógrafo el mismo día de la presentación del cartel en sus redes sociales. Acompañó el comentario con la imagen original y con la del cartel. Ambas muestran un primer plano del Cristo del Humilladero, una imagen del siglo XIV, perteneciente a la cofradía del Espíritu Santo.

Tras esta publicación, Mateos obtuvo un amplio respaldo y apoyo de fotógrafos y cofrades de la ciudad. «Ha plagiado una foto mía. No me parece justo. Es muy irrespetuoso con mi trabajo. Soy cofrade y todo esto me resulta desagradable, pero yo tengo que defender mi obra. Ha sido un plagio», explicó este lunes por la mañana a este diario el autor de la fotografía, quien precisó que publicó la instantánea con 'copyright'.

Sin embargo, en el transcurso del día, la polémica por el presunto plagio fue rebajando su intensidad. Por la tarde, Mateos recibió por escrito las disculpas de Andrés Torrejón. El fotógrafo las aceptó y dio por zanjado el tema, tal y como compartió en su perfil de Facebook.

«La imagen me la facilitaron a través de la hermandad y sin firma –explica el artista sevillano en el texto enviado al fotógrafo–. De ahí que no supiera que era tuya hasta el día de la presentación del mismo cartel. Para nada mi intención era la de cometer un plagio. Sí es verdad que muchos de nosotros trabajamos con material fotográfico de calidad, como el tuyo, y que por tanto debí pedir permiso con antelación a la realización de la pintura», reza el escrito del autor del cartel de Semana Santa, elegido a través de concurso y dotado de un premio de 300 euros.

«Ahora la prioridad para mí es zanjar este malentendido y otorgar la parte de mérito que te corresponde como profesional de la fotografía. También pido a todos los cacereños que se han podido molestar por este barullo me disculpen y entiendan que yo no busqué esta situación», agrega Torrejón.

En declaraciones a este diario, no obstante, el artista sevillano ha defendido que el cartel es una obra pictórica realizada a través de una fotografía que «ha interpretado» con un encuadre diferente y con una pintura realizada sobre tabla en acrílico aplicado mediante espátula.

En su respuesta, Alberto Mateos acepta las disculpas dadas por el autor de la obra. «Te agradezco tu valentía y sinceridad a la hora de aclarar, públicamente, este desafortunado incidente (...) Por mi parte está totalmente zanjado este tema. Todo esto nos va a servir aquí en Cáceres para aprender varias cosas. Una de ellas es que dialogando se solucionan los problemas», concluye.

Unión de Cofradías

Desde la Unión de Cofradías, encargada de convocar el concurso para elección del cartel, se ha defendido en todo momento que el jurado determinó que la pintura era una obra inédita y original, tal y como estipulan las bases del certamen. Este mismo documento señala que «será responsabilidad de los autores cualquier reclamación que pueda producirse en relación con la autoría de los trabajos y su posible plagio». «Las obras deberán ser originales e inéditas», se agrega en las bases.