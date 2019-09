El posible conflicto de intereses de Pulido obliga a suspender el consejo del IMAS REDACCIÓN CÁCERES. Jueves, 19 septiembre 2019, 08:25

El consejo rector del Instituto de Asuntos Sociales (IMAS) que iba a celebrarse ayer fue suspendido ante el posible conflicto de intereses de su presidenta, la concejala María José Pulido. En la convocatoria se debía aprobar el plan de subvenciones y una de las entidades agraciadas, Alzhei Cáceres, está vinculada a la pareja de Pulido. El PP denuncia que la «improvisación del equipo de Gobierno» socialista lleva a una situación «muy grave» puesto que las subvenciones no han podido aprobarse al no tramitarse a tiempo la delegación de la presidencia del consejo en el concejal Andrés Licerán. Desde el Consistorio se destaca que la decisión de la suspensión la tomó el propio Gobierno para evitar dudas. Añade que el secretario del IMAS dio el visto bueno a la delegación de Licerán. Luego no fue así. «Lamentamos que el PP esté más por entorpecer que en colaborar», respondió el Gobierno.