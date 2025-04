La portuguesa Sandra Guimarães dirigirá el Museo Helga de Alvear

Sandra Guimarães (Oporto) será la primera persona en ocupar la dirección del Museo Helga de Alvear en Cáceres. Así se ha resuelto en el concurso ... público internacional iniciado en noviembre del 2022. La comisaria y gestora portuguesa ha sido seleccionada tras un proceso en el que los candidatos debían presentar un proyecto de dirección para los próximos 4 años.

Para la selección, la Fundación Helga de Alvear ha contado con una comisión de valoración presidida por Helga de Alvear y formada por Manuel Borja-Villel, anterior Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) y comisario de la 35ª Bienal de São Paulo; Udo Kittelmann, Director artístico del Museo Frieder Burda (Baden-Baden); Ute Meta Bauer, Directora del NTU Centre for Contemporary Art (Singapur); Nuria Enguita, Directora Instituto Valenciano de Arte Moderno (Valencia); Mercedes Roldán Sánchez, Subdirectora General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de España y Ana Jiménez del Moral, Técnica de Arte, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y María Jesús Ávila, Coordinadora del Museo Helga de Alvear, en calidad de secretaria.

La elección de Guimarães ha tenido en cuenta «la carrera internacional de la candidata, la cual le aporta una amplia experiencia y una red de contactos con instituciones museísticas, artistas y profesionales que se consideran determinantes para la proyección internacional que se pretende dar al Museo Helga de Alvear, y que se completa con su conocimiento y experiencia en Portugal, considerado un país clave en el ámbito de relaciones a propiciar en la nueva fase que se abre para el Museo». Además de su prolongada experiencia como comisaria de exposiciones y su apurado conocimiento de la Colección Helga de Alvear el jurado ha valorado, indica el museo en nota de prensa, «la capacidad demostrada para programar, dirigir equipos, recabar fondos y relacionarse con las administraciones, con los agentes culturales, los artistas y la comunidad».

«Estoy enormemente feliz de poder trabajar en un museo como este, de gran impacto artístico, con una colección tan singular estimulante» Sandra Guimarães

«Estoy enormemente feliz por esta oportunidad única y poder trabajar en un museo como este, de gran impacto artístico, con una colección tan singular, estimulante y que denota un alto grado de exigencia. Será un absoluto privilegio trabajar de cerca con Helga de Alvear, el fantástico equipo y toda la comunidad de Cáceres para ampliar y perpetuar conjuntamente el éxito del Museo Helga de Alvear», afirma la nueva directora, que se incorporará al equipo en los próximos meses.

Trayectoria

La carrera de Sandra Guimarães en las artes visuales abarca unas dos décadas e incluye cargos como la dirección artística de Bombas Gens Centre d'Art, (Valencia), entre 2020 y 2023. Guimarães ha sido curadora en el Museu Serralves (Oporto, Portugal) entre 1998-2010, así como Directora fundadora de programas en Remai Modern (Saskatoon, Canadá), entre 2015-2019.

En Serralves organizó exposiciones de artistas contemporáneos como Alvess, Artur Barrio, Thomas Hirschhorn, Cristina Iglesias, Barry Le Va y Dan Graham, entre otros, y fue co-comisaria de la exposición The 80's. A Topology, con obras de artistas como Miroslaw Balka, Pedro Cabrita Reis, Heimo Zobernig, Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Julião Sarmento, Jimmie Durham, Thomas Schütte, Rosemarie Trockle, Isa Genzken, Rodney Graham, Marlene Dumas, Mona Hatoum, Luc Tuymans, Eugenio Dittborn, Louise Lawler, Cindy Sherman, Jeff Wall, Stan Douglas, Robert Gober, Tony Cragg, Matt Mullican y David Hammons, entre otros.

En Remai Modern fue co-curadora del programa previo al lanzamiento del museo, así como de su exposición inaugural, Field Guide. La muestra se completaba con otros proyectos como What Can I learn from you. What can you learn from me (Taller crítico), Presence and production de Thomas Hirschhorn, Faces of Picasso, the collection selected by Ryan Gander, de Ryan Gander, y Determinated by the River, de Tanya Lukin Linklater y Duane Linklater. La exposición incluyó alrededor de 80 artistas como Ian Wallace, Stan Douglas, Rodney Graham, Jeff Wall, John Baldessari, Dominique Gonzalez-Foerster, Ahlam Shibli, Haegue Yang, Raqs Media Collective, RHQuatman, Rosemarie Trockel, Abraham Cruzvillegas, Gabriel Kuri, Walid Raad, Luc Tuymans, Francis Alys, Hito Steyerl, Kara Uzelman, Emily Carr y Daniel Steegman Mangrané, entre otros.

También ha comisariado exposiciones individuales de Rosa Barba, Rikrit Tiravanija y Joan Jonas, y ha organizado la exposición de Jimmie Durham En el centro del mundo, con el Hammer Museum en colaboración con el Whitney Museum de Nueva York y el Walker Art Center, en Mineápolis.

En Bombas Gens Centre d'Art ha programado y co-comisariado la exposición Sculpting Reality. El estilo documental en la Colección Per Amor a l'Art; ha comisariado el proyecto inclusivo ¡Energía = Sí! ¡Calidad = No! (un taller crítico) de Thomas Hirschhorn (2021); Performing Nature, de Carlos Bunga (2023); y Honeymoon. Unclassified de Miralda (2023); lanzó nuevas líneas programáticas, como una serie de libros de artista que se inició con la edición de V.C.R.T., de Thomas Hirschhorn, así como un programa de Colección Web con el artista Ryan Gander con la obra Difficult Ideas and Unrealised Projects, 2021; ha programado la serie de Artists Talks, con artistas como Juan Uslé, Thomas Hirschhorn, Ryan Gander, Bleda y Rosa, Susan Meiselas, y Ahlam Shibli, entre otros proyectos artísticos. En 2022, ha sido comisaria invitada de PhotoEspaña 2022, con Vicente Todolí.

«Su práctica destaca, entre otros, por proyectos de arte inclusivos que se oponen a jerarquías de cultura y valor artístico, fomentando encuentros inesperados y discursos sociales críticos».

En 2018 fue miembro del grupo nominador del ScotiaBank para el Award Photography Prize de Toronto, Canadá. En 2021, ha sido presidenta del jurado de los XXIV Premios de Artes Plásticas Sala el Brocense (Cáceres) y miembro de los jurados de la XXVIII Convocatoria de Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín, ¡PAM!21 (UPV, Valencia) y de la Biennal de Mislata Miquel Navarro. Desde 2021 es miembro del jurado del Premio de Pintura de Pego. Desde 2023 es miembro del Consejo Asesor de Expertos Internacionales para las adquisiciones de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación La Caixa.

Su formación incluye un Máster en Historia del Arte y Arqueología (especialización en Arte Moderno y Contemporáneo), así como un Máster en Gestión Cultural, ambos de la Université Libre de Bruxelles (Bélgica).