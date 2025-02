El portavoz municipal y concejal de Tráfico de Cáceres, sancionado por conducir sin seguro en vigor ni ITV

C. MATEOS / L. ALCÁZAR CÁCERES. Lunes, 13 de diciembre 2021 | Actualizado 15/12/2021 08:30h. Comenta Compartir

Andrés Licerán, portavoz del Ayuntamiento de Cáceres y concejal de Movilidad, Seguridad, Fomento, Recursos Humanos, Servicios Públicos e Infraestructuras, ha sido propuesto para sanción por conducir sin el seguro obligatorio y con la ITV caducada. La Policía Local interceptó este domingo el vehículo que conducía el portavoz municipal en uno de los control rutinarios realizados durante el fin de semana con motivo de las celebraciones navideñas, en concreto en la plaza de Obispo Galarza.

A modo de explicación, Licerán emitió ayer el siguiente comunicado: «Efectivamente, el domingo a media mañana cogí el coche después de salir a hacer deporte y en un control rutinario de la Policía Local me pararon. En ese momento, y para mi sorpresa, descubrimos que no tenía el seguro ni la ITV al día, algo de lo que en ningún momento había sido consciente. Está claro que no cumple con la ejemplaridad que se nos exige a los concejales, pero no deja de ser un error, probablemente achacable a mi cambio de residencia, que me ha generado algunos problemas con las notificaciones y demás correspondencia. Esta misma mañana he abonado el seguro y solicitado cita para la ITV. Como debe ser, me toca pagar la multa y cumplir como a cualquier vecino».

La multa por no tener pasada la ITV asciende a 200 euros, y no contar con seguro en regla conlleva la prohibición de circular con el vehículo y sanción de entre 601 y 3.000 euros.

Salaya descarta el cese que exige el PP y alaba la actitud «responsable y humilde» mostrada por el concejal tras lo ocurrido

Reacción de Luis Salaya

«Es un error humano, que no le quita importancia, pero después actuó con responsabilidad y sobre todo con humildad, y eso también hay que valorarlo». Con estas palabras reaccionó a lo ocurrido el alcalde de Cáceres, Luis Salaya. Descartó el cese o dimisión de Licerán, e insistió en que al edil «le paró la policía e hizo lo que tenía que hacer, ya que cuando pasa algo así donde se define realmente si alguien cruza los límites es en cómo actúa ante la autoridad y cómo usa su poder, y él lo ha hecho como debía hacerlo, no intentando hacer uso de su cargo para querer evitarlo».

«Cuando me lo ha dicho esta mañana [por ayer] le he dicho que la madre que le parió, que esos errores no se podían cometer, porque estamos trabajando mucho y bien y tenemos a mucha gente esperando a que nos equivoquemos y no podemos darle a nadie esa alegría», apuntó Salaya. «Está en un momento difícil, se ha equivocado y ahora tiene una buena multa que pagar y es lo que va a hacer como cualquier otro vecino», zanjó.

«Lo lamento, porque a los concejales les pido un plus de ejemplaridad, pero más allá de eso ha sido un error humano que ha resuelto como debía hacerlo», afirmó el alcalde.

El PP pide el cese

El PP local de Cáceres reclamó al alcalde que «cese de inmediato» a Andrés Licerán por haber «infringido la ley». El portavoz popular, Rafael Mateos, considera el hecho «muy grave y preocupante», ya que a su juicio es el concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana «el primero que debería dar ejemplo ante los cacereños», por lo que «saltarse las normas y las obligaciones de circulación que tiene cualquier ciudadano, no tiene justificación ninguna». Mateos cree que Licerán ha quedado «completamente desacreditado», a la vez que lamentó las «excusas tan banales y sin sentido» que ha hecho el edil que es el responsable de tráfico a nivel municipal.

«Mientras por un lado pide responsabilidad a los ciudadanos, él se salta la ley, y cuando le pillan da excusas poco creíbles, sin sentido y que son una tomadura de pelo para los cacereños», indicó el portavoz del PP local, quien ve «incomprensible» que tras la denuncia de la Policía Local a Licerán por infringir las normas, no haya entregado su acta de concejal, lo que «demuestra su irresponsabilidad como cargo público». También es «muy preocupante», a juicio de Rafael Mateos, que Salaya, quien según asegura el PP conocía la situación, no haya tomado medidas y haya permanecido mudo ante estos hechos tan graves».

Sobre esta petición de cese, el alcalde dijo que «lo que debería hacer el PP es mirar sus propias actuaciones y valorar si quieren entrar en eso». «Ante situaciones similares en el pasado yo no he actuado así», afirmó.

Más reacciones

Ciudadanos exigió que Salaya depure responsabilidades ante el hecho. «Y si el alcalde no toma medidas, Licerán debe dimitir por iniciativa propia», añadió el grupo. «Que sea responsable y consecuente con sus actos, y no continúe como concejal del ayuntamiento cacereño, porque ha quedado desacreditado», aseguró la portavoz municipal, Raquel Preciados. «Si no tenía ni seguro ni la ITV, no debería haber cogido el vehículo, como se exige a cualquier ciudadano», ha subrayado, al tiempo que ha añadido que «el concejal ha demostrado no estar a la altura ni ser consciente del cargo que ocupa al actuar de una manera irresponsable».

Por su parte, el concejal no adscrito y exedil deVox, Teófilo Amores, calificó de «anécdota» la multa a Licerán. Amores considera que debe seguir en todos sus cargos porque lo que le ha pasado «le puede pasar a cualquiera» y forma parte de su ámbito personal. «No es más que una infracción de carácter administrativo, sin ninguna otra trascendencia. Debe pagar la infracción económica que se le imponga y punto», añadió.

Temas

Ayuntamiento de Cáceres