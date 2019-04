De portavoz amable en retirada a candidato Rafael Mateos. :: hoy Viernes, 19 abril 2019, 09:10

«Cuando te despidan, ¿qué vas a hacer?», le preguntó a quemarropa Arturo, un niño de los campamentos urbanos de apenas 11 años este verano en el salón de plenos. Rafael Mateos (Cáceres, 1981) tomó aire y se pensó durante unos pocos segundos la respuesta. Está acostumbrado a envites así. Cada viernes comparece ante los periodistas para dar explicaciones de la gestión del Gobierno en calidad de portavoz. Por eso le ha tocado, admiten personas cercanas a él, defender argumentos y decisiones de los que no estaba convencido. Capaz de responder de forma cordial a una crítica de la oposición o un artículo periodístico que cuestiona al Ejecutivo local. Pero no se le recuerda una mala palabra. Es lo que se llama un hombre de partido, y su capacidad de diálogo ha tenido mucho que ver en los acuerdos logrados con Ciudadanos. Ese papel es el que quiere recuperar ahora el PP. «A nosotros no nos despiden. Si no soy concejal, volveré a mi trabajo en la Diputación», contestó al niño. En la institución provincial es asesor jurídico del Grupo Popular, un cargo eventual. El portavoz amable dijo hace varias semanas que se retiraba, pero ahora ya es el candidato.