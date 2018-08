El SIG pone Cáceres al alcance de la mano Faustino Cordero, en primer término, y Luis Antonio Álvarez, en las dependencias municipales del SIG de Cáceres. :: jorge rey El sistema de información geográfica cumple más de dos décadas al servicio de la ordenación del territorio | Uno de los últimos trabajos versa sobre el potencial solar fotovoltaico de las cubiertas de la ciudad J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 12 agosto 2018, 09:52

No hace falta ponerse en la piel de ningún personaje histórico de reconocido prestigio para conseguir ser un adelantado a su época. De una u otra forma, antaño también lo fueron en un pequeño departamento dependiente de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres, donde hace algo más de dos décadas se comenzó a gestar el Sistema de Información Geográfica (SIG). A efectos prácticos, se trata de un manantial de vertebrada información en el que la ciudadanía puede consultar y dar cumplida respuesta a todo tipo de inquietudes relacionadas con la ordenación del territorio, entendiendo como tal todos los datos que lo describen. El proceso se resume en recopilación, almacenamiento, edición, representación y análisis de datos relacionados con el término municipal más extenso de España, como es el cacereño. Desde la localización de las farmacias, pasando por los monumentos, las fuentes públicas o la red de alcantarillado, hasta visores históricos que permiten, por ejemplo, bucear por el padrón del Cáceres de 1900, por aquel entonces distribuido por calles. Una herramienta de la que también dan buena cuenta a diario los técnicos municipales del Consistorio cacereño, quienes ganan en eficiencia reduciendo los plazos de consulta.

Fue en 1995 cuando se sembró la semilla del SIG. Un año más tarde, el convenio suscrito por el Ayuntamiento de Cáceres con la Junta de Extremadura permitió configurar el equipamiento básico con la adquisición de la cartografía de la ciudad y la actualización de material informático. No fue hasta 1999 cuando se incorporó el primer trabajador con dedicación exclusiva. Desde los inicios, Luis Antonio Álvarez, licenciado en Informática, y Faustino Cordero, ingeniero en Geodesia y Cartografía, comandan una nave tecnológica que avanza «con paso lento pero seguro», teniendo en cuenta que los medios humanos son limitados y que no se depende de empresas externas. «Se hizo un trabajo previo que fue muy importante, como fue la cartografía digital de todo el término municipal. Fuimos creciendo poco a poco. En otros lugares te lo monta una empresa, lo ponen a funcionar y se van, por lo que luego no saben responder si existe algún problema. Aquí, como lo hemos puesto en marcha nosotros, podemos solucionar cualquier imprevisto», indica Álvarez.

Con las redes sociales como una de las principales plataformas de exhibición de los avances que se van realizando en el SIG de Cáceres, son cada vez más los ciudadanos que consultan las novedades existentes. Como si de una evaluación continua se tratase, en este tipo de trabajos relacionados con la tecnología no se puede vivir de las rentas. Así lo reconocen ambos: «Para que un SIG funcione hay que ser eficiente. Tiene que estar constantemente actualizado. Si buscas una calle y no está o buscas un portal y tampoco, al final esto no serviría para nada. Si la información no está lo más actualizada posible, el SIG no tiene sentido. Si buscas una cosa y no la encuentras, la segunda vez ya no la buscas ahí, sino en otro sitio», destacan. Para ello se trabaja en consonancia con otras administraciones con el objetivo de lograr una constante interconexión que favorezca la actualización de datos en tiempo real. Canales directos a los datos abiertos de la Junta de Extremadura, el Ministerio de Fomento o el Instituto Geográfico Nacional son una constante, sin olvidar la cartografía catastral que permite hacer comparativas históricas. También se hace necesaria la coordinación por parte de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Cáceres: «Necesitamos ojos en la ciudad para detectar los cambios. Por ejemplo, cada vez que se cambia una tubería de abastecimiento, nos tiene que llegar ese cambio. Es por ello por lo que se hace imprescindible la coordinación de todas las áreas».

Según mantienen los coordinadores del SIG, la digitalización del archivo histórico de Cáceres ha supuesto un acicate para la potencialización del sistema, que incluye anexos y enlaces a documentos históricos digitalizados. «El Archivo Histórico es nuestra golosina. Se ve que se está utilizando mucho y eso se nota en las redes sociales. Esto es algo que revitaliza y nos motiva».

Entre los múltiples trabajos realizados, uno de los últimos atiende al potencial solar fotovoltaico de las cubiertas en las ciudad, fruto de una medición de la radiación media diaria a lo largo de un año con el objetivo de potenciar las energías renovables y acercarlas a la ciudadanía.