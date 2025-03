«Hay políticos que me han tirado de las orejas por reivindicar cosas para los vecinos de Cáceres»

Toma la palabra José Antonio Ayuso (Cáceres, 1965) como nuevo presidente de la Agrupación vecinal. Habla de 'diálogo'. Iba a ser recibido en el ... Ayuntamiento el 6 de abril, pero la agenda médica ha obligado a buscar otra fecha. Sufrió un infarto y hubo un momento en que pensó en dar marcha atrás en su idea de ponerse al frente del movimiento vecinal. Sin embargo, «tenía un compromiso» ya adquirido tras reclutar para su proyecto a históricos como Raimundo Medina, presidente de Hispanoamérica y fundador de la Agrupación. Será vicepresidente y casi le tocará templar las reclamaciones de Ayuso. Este yesista que presume de «ir de frente» y hablar claro, admite que algunos políticos le han tirado de las orejas por criticar su gestión o reivindicar cosas para los vecinos.

–El mandato de la anterior directiva, de la que usted formaba parte, estaba agotado. ¿No se pensó dar marcha atrás en su idea de presentarse a presidente tras sufrir un infarto?

–Yo estaba en la cama del hospital y dije: 'se acabó'. Luego fueron pasando los días, ya me vi mejor, con más fuerza... El médico me decía que en seis meses no me alterase ni me subiese la tensión. Pero llegas a casa y piensas, si me quedo fuera va a ser peor. Veré cosas que no me gustan y no voy a poder hacer nada para que cambie. Entonces sí que me va a dar un infarto. Había hablado antes con Raimundo Medina, es un histórico. Queremos una Agrupación unida.

–¿Cómo se encuentra el movimiento vecinal?

–Está más unido. El sábado nos juntamos 19 asociaciones de 25. Ahora faltan varias en la Agrupación. Vamos a hablar para que se integren. La ejecutiva salió por unanimidad. La Sierrilla, Ciudad Monumental, Cáceres el Viejo y San Marquino están fuera y vamos a hablar con ellas, una a una.

–¿Cuáles son sus reivindicaciones?

–Las principales serán en accesibilidad, sanidad y también el agua. Hay un proyecto, pero ¿eso se va a hacer? Tenemos que insistir. Hay que hacerlo. El agua sigue siendo un problema en Cáceres.

–¿Cuál es el primer paso?

–Lo primero será reunirnos con todas las asociaciones de vecinos. Les pediremos que nos trasladen los problemas que tienen. Vamos a elaborar un informe y se lo presentaremos al Ayuntamiento.

–¿Tienen prevista una reunión con el Consistorio?

–Sí, tenemos contactos para ello.

–Ha tenido un tono muy crítico con el equipo de Gobierno. ¿Cuál será su línea como presidente?

–Habrá diálogo, aunque ya lo había. Pero cuando las cosas no se han hecho hemos pasado a la acción [Raimundo Medina, vicepresidente, tercia para añadir que la Agrupación no será «destructiva» y presentará propuestas desde el diálogo. «No vamos en contra de nada»].

–Quienes le conocen ven difícil que renuncie a la crítica, sea quien sea quien gobierne...

–No vamos a entrar como un elefante en una cacharrería. Seremos dialogantes y daremos un tiempo. Si no hay respuesta, actuaremos. Queremos hechos.

–¿Cuál es el principal problema de la ciudad?

–El empleo es esencial. Haremos propuestas, pero si no vienen inversiones...

–¿Reivindicarán la segunda fase del hospital?

–Nos hemos reunido con el propio consejero Vergeles y si se hubiera cumplido lo que nos decía entonces a día de hoy el hospital ya estaría hecho. No se ha llegado nunca a hacer. Vergeles a esta Agrupación le ha mentido. Siempre ha dado fechas que no se han cumplido.

–¿Se invierte menos en Cáceres que en Badajoz?

–La percepción es esa. Solo hay que visitar Badajoz y ver los grandes polígonos que se construyen. La diferencia es grandísima. Hay que defender que esas inversiones también lleguen a Cáceres.

–¿Cómo están los barrios?

–Vamos a hacer un informe completo, una radiografía de cada uno. En el centro se hacen cosas, ahí está la obra de Gran Vía. Pero falta la periferia.

–¿Puede salir un presidente vecinal y decir que faltan cosas en un barrio sin que le tire de las orejas algún político?

–Te tiran de las orejas, pero me da igual. Voy a seguir con la misma trayectoria. No me muerdo la lengua y voy de frente. Efectivamente a alguna asociación le tiran de las orejas, a mí me han tirado. Y me han dejado incluso de hablar.

–¿Se lo piensa la próxima vez antes de criticar?

–No, no. No me he escondido de lo que soy y quién soy. Pero si algo está mal no podemos decir lo contrario. Hay que decirlo y reclamar. Soy directo. No me gusta irme por las ramas. Hay asociaciones a las que han tirado de las orejas y han tenido que dar un paso atrás.