La Politécnica de la UEx conmemora medio siglo de docencia en Cáceres Acto inaugural da inicio a un extenso programa de actividades que se extenderá durante todo el curso

R. H. Cáceres Viernes, 10 de octubre 2025, 08:42

La Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura (UEx), ubicada en el campus de Cáceres, ha celebrado un acto inaugural con el que comienza el programa de actividades que se desarrollarán durante el curso 2025/2026 para conmemorar sus 50 años de historia.

El germen de la Escuela Politécnica surgió el 15 de octubre de 1975 con la creación de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Cáceres. Para conmemorar el 50 aniversario de su creación, ha programado una serie de actividades durante el curso 2025/2026 que comenzaron este miércoles con un gran acto inaugural en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña.

«La Escuela nace para servir a la sociedad y evitar que el talento extremeño tenga que trasladarse para estudiar», señaló su actual director, Jesús Torrecilla, durante su intervención en el acto, en el que recordó que en este medio siglo, más de 15.000 egresados se han insertado en la sociedad a través de su trabajo en empresas y organismos públicos, «hemos generado talento de excelencia».

Torrecilla indicó que «ahora la Escuela Politécnica está en un contexto ultracompetitivo» porque se enfrenta a otras facultades. «Y ser competitivos es no quedarnos quietos y dar respuesta a lo que las empresas nos demandan y transferir con la investigación lo que la sociedad necesita con una gestión eficiente», añadió.

El antiguo alumno de la Escuela, ingeniero técnico en Obras Públicas e ingeniero civil, Vicente Luis Dochao Sierra, fue el encargado de ofrecer la conferencia magistral que tituló 'Mi visión particular de la Escuela Politécnica. Recuerdos, añoranzas y chascarrillos varios', que supuso un recorrido divertido durante sus años en el centro cacereño.

Homenaje a directores

La Escuela Politécnica rindió un homenaje a todos aquellos que han sido directores del centro y descubrió unos lienzos a carboncillo con el rostro de Daniel Serrano García (fallecido en diciembre de 2015), José Luis Canal Macías, Vicente Ramos Estrada, Luis Mariano del Río Pérez y Pablo García Rodríguez.

Durante el acto, se hizo entrega de diplomas a los graduados del curso académico 2024/2025. También se entregaron premios y distinciones a Purificación Domínguez García-Cuevas, «en mérito a su dedicación constante, su conocimiento profundo de los procedimientos y su disposición siempre amable para encontrar soluciones eficaces, contribuyendo cada día al buen funcionamiento de la Escuela Politécnica».

Igualmente recibió una distinción Antonio Gordillo Guerrero, coordinador general y miembro fundador del Smart Open Lab, un espacio de innovación tecnológica en la UEx que promueve la aplicación de la ciencia a problemas reales, el prototipado rápido y la colaboración con empresas y grupos de investigación. Es profesor titular del Área de Electrónica en la UEx.

Los alumnos de la 1ª Promoción de la Escuela Politécnica también fueron galardonados con insignias de honor, y se entregó un diploma acreditativo a las Cátedras Enresa, Telefónica, Viewnext, Pitarch Oeste e Incibe.

El acto inaugural del 50 Aniversario de la Escuela Politécnica contó con la participación de Elisabeth Martín, diputada delegada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres; Emilio Borrega, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Cáceres; Víctor del Moral, secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica de la Junta de Extremadura y de Mercedes Macías, vicerrectora de Calidad y Estrategia de la Universidad de Extremadura.