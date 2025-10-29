La Policía Nacional evita que un hombre se precipite desde una torreta en Cáceres Un amplio dispositivo de seguridad acude a la zona de las obras de La Cañada, donde un varón pretendía quitarse la vida

Los bomberos del SEPEI en la zona en la que se produjo el intento de suicidio este miércoles.

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:52 | Actualizado 12:54h.

Un negociador de la Policía Nacional ha logrado evitar esta mañana en Cáceres que un hombre se quitara la vida arrojándose desde una torreta en la zona de las obras próximas a la barriada de La Cañada. Un amplio dispositivo integrado además por Policía Local de Cáceres, bomberos del SEPEI y una ambulancia del 112 se ha desplazado hacia las nueve de la mañana a esa zona, en la que se llevan a cabo las obras de la Ronda Sureste.

Según explica la Policía Nacional el hombre pretendía arrojarse al vacío, pero un agente experto en negociación ha logrado persuadirle de que no lo hiciera. Se trata de una persona formada en técnicas psicológicas que aplica un protocolo establecido en estos casos. Una vez puesto a salvo esta persona, se le traslada a la unidad de psiquiatría hospitalaria para que lleven a cabo una valoración y se establezca el tratamiento necesario. La Policía Nacional no ha precisado la edad de esta persona.

Datos

Los extremeños que se quitaron la vida en 2024 fueron 91, lo que sitúa al suicidio como la tercera causa de muerte no natural en Extremadura, solo por detrás del ahogamiento, sumersión y sofocación accidental (106) y otros accidentes (98), según la última estadística del INE.

Las mayoría de ellos fueron hombres (78) y en la provincia de Badajoz (60). Por grupos de edad, la mayor incidencia se dio entre quienes tenían entre 45 y 54 años, con un total de 28 suicidios. Le siguen los que tienen entre 65 y 69, con 12 muertes, y los jóvenes de 15 a 29, con ocho.

El Ministerio de Sanidad promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024, la recomendación de que contacten con los servicios sanitarios del SNS o la derivación al 112 en los casos en los que se aprecie una situación de emergencia. En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112. La línea 024 no pretende reemplazar ni ser alternativa a la consulta presencial con un profesional sanitario cuando sea necesaria.

Los destinatarios de la línea son las personas con conducta o ideación suicida, así como los familiares o allegados de víctimas de suicidio o de personas con ideación suicida. El 024 es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.