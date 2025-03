Aparece la mujer de 73 años que estaba desaparecida desde ayer en Cáceres

María José Torrejón Cáceres Domingo, 24 de julio 2022, 11:29 | Actualizado 13:03h. Comenta Compartir

Sana y salva. Así ha aparecido Margarita Gómez Borrella, de 73 años de edad y vecina de Cáceres, a la que buscaba la Policía Nacional desde el día de ayer sábado

La familia interpuso anoche una denuncia por su desaparición, que tuvo lugar ayer por la tarde.

Según la información facilitada a este diario por los agentes, el marido de la desaparecida la echó de menos al levantarse de la siesta porque ella no se encontraba en casa. Y la situación se volvió más preocupante a medida que pasaba la tarde y no aparecía, por lo que la familia decidió denunciar los hechos por la noche.

Margarita ha aparecido esta mañana y, según ha podido saber HOY, tras haber pasado la noche en casa de una de sus hijas que no se encontraba en su domicilio. La familia no la pudo localizar porque no llevaba encima el teléfono móvil.

Margarita es vecina de la zona de San Marquino y la desaparición causó un gran revuelo entre los vecinos, que estuvieron buscándola hasta las 5 de la mañana.

