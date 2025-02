La Policía Local de Cáceres vuelve a patrullar con motos tras tenerlas varios años sin uso

Larga lista de incidencias y una demanda de la Agrupación vecinal

La historia de las motos de la Policía Local de Cáceres recoge una larga lista de incidencias en la que aparecen de fondo conflictos laborales y problemas de la estructura de la plantilla. Así, en 2010 los propios agentes fueron los que se negaron a patrullar con esos vehículos y denunciaron que no estaban adecuadamente homologados. Decían que los elementos prioritarios como luces y pegatinas infringían la normativa y no pasaban ninguna inspección. Ante esa postura, los policías locales recibieron una orden por escrito para patrullar a pie. En general, el contrato de renting de los vehículos policiales ha pasado en los últimos años por numerosas vicisitudes. El último volvió a anularse el pasado verano por un error administrativo y hubo que volver a sacarlo a licitación. Actualmente está en proceso de evaluación de las ofertas para 13 unidades. José Antonio Ayuso, presidente de la Agrupación vecinal, pidió en julio la vuelta de la unidad motorizada. «El alcalde admite que no han hecho ni un kilómetro. Sería muy importante para los barrios», decía.