La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre semiinconsciente tras el incendio de su vivienda

Sábado, 29 de noviembre 2025

La Policía Local de Cáceres ha rescatado a un hombre que se encontraba semiinconsciente en su domicilio tras un incendio en el interior de su vivienda.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves. Hubo un fuego en un inmueble que obligó a varios vecinos a abandonar sus domicilios de manera momentánea por la gran humareda que se había generado. Cuando los agentes se personaron, los vecinos les informaron que en el interior de la vivienda había al menos una persona y no sabían cómo se encontraba.

Al no responder a los requerimientos, los policías entraron al interior, que tenía una gran humareda, y retiraron de la cocina varios enseres que probablemente había favorecido la generación del fuego.

En una de las habitaciones se encontraron a una persona semiinconsciente, que apenas respondía, y la sacaron a la calle donde recuperó levemente la consciencia. Al no poder concretar dónde se encontraba su madre, otra de las personas que habita la vivienda, accedieron nuevamente al interior del domicilio y comprobaron que no se encontraba allí.

Se requirió a los servicios sanitarios, que atendieron al afectado in situ y los bomberos ventilaron el inmueble. Posteriormente, el afectado pudo regresar a su vivienda, así como el resto de vecinos del inmueble.