HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos de Extremadura

La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre semiinconsciente tras el incendio de su vivienda

El fuego obligó a varios vecinos a abandonar sus domicilios de manera momentánea por la gran humareda que se había generado

R. H.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

La Policía Local de Cáceres ha rescatado a un hombre que se encontraba semiinconsciente en su domicilio tras un incendio en el interior de su vivienda.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves. Hubo un fuego en un inmueble que obligó a varios vecinos a abandonar sus domicilios de manera momentánea por la gran humareda que se había generado. Cuando los agentes se personaron, los vecinos les informaron que en el interior de la vivienda había al menos una persona y no sabían cómo se encontraba.

Al no responder a los requerimientos, los policías entraron al interior, que tenía una gran humareda, y retiraron de la cocina varios enseres que probablemente había favorecido la generación del fuego.

En una de las habitaciones se encontraron a una persona semiinconsciente, que apenas respondía, y la sacaron a la calle donde recuperó levemente la consciencia. Al no poder concretar dónde se encontraba su madre, otra de las personas que habita la vivienda, accedieron nuevamente al interior del domicilio y comprobaron que no se encontraba allí.

Se requirió a los servicios sanitarios, que atendieron al afectado in situ y los bomberos ventilaron el inmueble. Posteriormente, el afectado pudo regresar a su vivienda, así como el resto de vecinos del inmueble.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  3. 3 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  4. 4 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  5. 5

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  6. 6

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  7. 7

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  8. 8

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  9. 9 La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas
  10. 10 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre semiinconsciente tras el incendio de su vivienda

La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre semiinconsciente tras el incendio de su vivienda