La Policía Local de Cáceres incorpora un sistema de lectura automática de matrículas que capta infracciones en tiempo real La tecnología Discover eLite permite detectar, por ejemplo, la falta de ITV o del seguro obligatorio tanto en vehículos parados como en movimiento

C. M. Cáceres Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:30

La Policía Local de Cáceres ha incorporado el sistema Discover eLite, una herramienta tecnológica destinada a reforzar la seguridad y modernizar el control de la movilidad en la ciudad. Funciona mediante una aplicación instalada en un teléfono móvil que permite a los agentes realizar una lectura rápida y automatizada de matrículas, tanto de vehículos estacionados como en movimiento, ya sea durante patrullas a pie o desde los propios vehículos policiales. A través de esa captura instantánea, la aplicación cruza los datos con bases policiales y administrativas, facilitando así la detección inmediata de irregularidades y agilizando la toma de decisiones operativas.

El sistema ofrece múltiples funcionalidades. Permite identificar vehículos con interés policial, incluyendo aquellos vinculados a órdenes de alejamiento, requisitorias por robo o presencia en bases de datos de la Policía Nacional y de la Dirección General de Tráfico. Asimismo, detecta la falta de ITV o seguro obligatorio en vigor, dos elementos esenciales para garantizar que un vehículo circula en condiciones adecuadas.

Dispone también de capacidades para gestionar el acceso a zonas de circulación restringida —como áreas reservadas a residentes— mediante la verificación automatizada de matrículas autorizadas. Además, el sistema supone un apoyo técnico para la planificación de dispositivos especiales durante eventos que implican una gran afluencia de personas, como Semana Santa, Carnaval o competiciones deportivas, ofreciendo un control más eficaz de la movilidad y facilitando la toma de decisiones operativas en tiempo real.

Presentación

La nueva tecnología ha sido presentada este miércoles por el concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, y por el jefe de la Policía Local, Marcos Durán, quienes han subrayado su utilidad para avanzar en la modernización del cuerpo policial y en la mejora de la seguridad vial.

Durán, ha explicado que el sistema Discover eLite será utilizado de manera preferente por la nueva Unidad de Movilidad, actualmente en fase de creación. Esta unidad estará especializada en la vigilancia del tráfico, la supervisión del cumplimiento normativo y la detección de vehículos en situación irregular.

El jefe policial ha apuntado que se trata de «una herramienta a disposición de los agentes que van a integrar esta unidad, que velará por la seguridad y por la gestión del tráfico, detectando todos aquellos vehículos que se encuentran en situaciones irregulares mediante la lectura de la matrícula», ha añadido que el sistema se encuentra todavía «en fase experimental, en fase de pruebas», si bien está prevista su puesta en servicio en cuanto la unidad quede formalmente constituida.

Por su parte, Pedro Muriel ha destacado que Discover eLite permitirá optimizar el trabajo diario de los agentes gracias a la automatización de tareas que hasta ahora debían realizarse manualmente y con mayor inversión de tiempo. El concejal señaló que la herramienta «facilita el trabajo de los agentes y acelera la identificación de incidencias que pueden suponer riesgos para la ciudadanía», poniendo el acento en que la tecnología aplicada al control del tráfico no solo agiliza la detección de infracciones, sino que contribuye a prevenir situaciones peligrosas en la vía pública.

Esta incorporación se inscribe en la estrategia municipal de modernización progresiva de la Policía Local y de mejora de los mecanismos de gestión del tráfico y la seguridad urbana, ha afirmado.

El concejal Muriel recordó que circular con un vehículo en mal estado o sin la documentación obligatoria genera un riesgo evidente para el conjunto de la población, motivo por el cual el Ayuntamiento considera prioritaria la adopción de herramientas que permitan detectar estas situaciones con mayor rapidez. «Nuestro objetivo es claro: dotar a la Policía Local de las mejores herramientas para seguir avanzando en la seguridad y protección de los vecinos y vecinas de Cáceres», afirmó.