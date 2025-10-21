HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Policía Local de Cáceres detiene a un hombre con orden de busca y captura por robo

Circulaba de noche por la avenida de la Universidad en una bicicleta sin las luces obligatorias y en sentido contrario al estipulado

Redacción

Cáceres

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Agentes del grupo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cáceres detuvieron en la noche del pasado sábado a un individuo que fue sorprendido mientras circulaba de noche por la avenida de la Universidad en una bicicleta sin las luces obligatorias y en sentido contrario al estipulado.

Tras ser interceptado, los agentes que le dieron el alto procedieron a la identificación del hombre y comprobaron que sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura por un delito de robo, que había sido emitida por un juzgado de Salamanca. Inmediatamente, el varón fue trasladado a la comisaría de Policía Nacional para que se llevaran a cabo las diligencias oportunas, y ha pasado ya a disposición judicial.

Bicicleta sustraída

Posteriormente, se constató que la bicicleta en la que circulaba sin luces y en sentido contrario había sido sustraída en la propia ciudad de Cáceres, según informa el gabinete de prensa del Consistorio.

El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, destacó ayer «la rápida intervención y eficacia del grupo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cáceres», en este caso, y ha subrayado que «la coordinación entre los cuerpos policiales permite seguir garantizando la seguridad en las calles de Cáceres y la protección del conjunto de la ciudadanía».

