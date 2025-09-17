La Policía Local de Cáceres creará una unidad de seguridad vial y otra de violencia de género El nuevo inspector del cuerpo de seguridad, Marcos Urbano Durán realiza su primera visita oficial a la casa consistorial

R.H/ E.P Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:34

La Policía Local de Cáceres va a crear una unidad de tráfico, de seguridad vial, otra de violencia de género y se mejorará el servicio de Policía Administrativa, según adelantó este martes el nuevo inspector Marcos Urbano Durán, que trabaja en el cuerpo policial desde hace 25 años, y que asume ahora una nueva responsabilidad para mejorar el servicio a la ciudadanía.

El nuevo inspector ha sido recibido por el alcalde Rafael Mateos en su despacho del edificio consistorial donde el regidor se ha mostrado convencido de que «el profundo conocimiento que tiene el nuevo inspector del cuerpo de la Policía Local en la ciudad va a facilitar que la coordinación de todo el equipo sea aún más efectiva».

«Trabajamos a diario para que la Policía Local de Cáceres preste un servicio ejemplar, leal y eficaz y creo que este nombramiento nos facilitará este camino», ha explicado Mateos, que ha anunciado que en materia de personal se van a cubrir todas las vacantes que existen en este momento en un plazo corto de tiempo, lo que supondrá un hecho histórico en la plantilla de la Policía Local de Cáceres. En este sentido, el alcalde ha dicho «tenemos más mandos que nunca, más agentes en la plantilla disponible que en muchos años y eso hay que aprovecharlo para dar un buen servicio al ciudadano, pues de eso se trata», ha dicho el alcalde.

Precisamente, el nuevo inspector, Marcos Urbano Durán, ha puesto de relevancia el hecho de poder contar con toda la plantilla de la Policía Local (145 agentes), que va a propiciar una mejor organización del trabajo y del servicio al ciudadano. Marcos Urbano Durán Ríos tiene 51 años y es natural de Cáceres. Es licenciado en Derecho y cuenta con un Master en Ciencias Sociales y Jurídicas y otro Master en la escuela de prácticas jurídicas. Es abogado ejerciente desde 2008 en el Colegio de Abogados de Madrid.

En la Policía Local ha pasado por todas las escalas: agente, oficial, subinspector y es inspector desde 2020. Cuenta con formación específica en siniestralidad vial, mediación de conflictos y en negociación.

Ha recibido dos medallas colectivas de la Junta de Extremadura; una por haber sido Casco Azul en los años 94-95; y otra porque se concedió a la medalla colectiva a la Policía Local de Extremadura.