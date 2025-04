La Policía Judicial asume la investigación del suceso del coche robado en Cáceres

REDACCIÓN Sábado, 5 de febrero 2022, 09:35 Comenta Compartir

La Policía Judicial de Cáceres se ha hecho cargo de la investigación del robo del vehículo que el miércoles se accidentó en la avenida de las Delicias, cayendo por un terraplén hacia el paseo de San Blas.

Según confirmó el cuerpo, el propietario del coche robado interpuso una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional. El ladrón, que huyó del lugar del suceso tras abandonar el vehículo, no ha sido detenido aún.

La Policía no ha facilitado más información para no entorpecer la investigación, a la espera de los resultados que arroje. Cabe recordar que el vehículo, que se precipitó hasta una zona peatonal por la que pasean familias con niños, no causó daños personales. Según testigos presenciales, el coche habría recorrido a gran velocidad la avenida de las Delicias hasta que se salió de la vía a la altura de la curva del cementerio y cayó por el terraplén hasta San Blas.

