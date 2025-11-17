HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fotografía de archivo de la calle Ríos Verdes. HOY

La Policía interviene en una nueva pelea en la zona de la Conce de Cáceres

El incidente, que se saldó con un herido leve, tuvo lugar en la calle Ríos Verdes

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

Siete personas se vieron envueltas la tarde de este lunes en una pelea en la Conce, nombre popular de la plaza de la Concepción de Cáceres, en concreto en la calle Ríos Verdes. Tal y como detalla la Policía Nacional fueron los vecinos los que llamaron alertados por el tumulto. La pelea, en la que no se emplearon armas blancas ni de fuego, se detuvo cuando aparecieron los agentes de la Policía, sin que ninguno de los participantes en la trifulca quisiera interponer denuncia ante los hechos. Solo una de las personas que se vieron envueltas en la pelea resultó herida, aunque fue de carácter leve y no tuvo que trasladarse ningún dispositivo sanitario a esta zona.

En los últimos tiempos este barrio histórico de la ciudad muy próximo a la Plaza Mayor ha experimentado un aumento de personas que beben en la calle, consumen sustancias, llevan perros sueltos de gran tamaño y protagonizan trifulcas entre ellos.

El último incidente alarmante se produjo el pasado 21 de julio, cuando la Policía Nacional intervino para poner fin a una pelea entre dos personas, una de las cuales sacó a un arpón de pesca. Ambos implicados en la riña fueron identificados, y el que portaba el arma, que no llegó a agredir a la otra persona, fue propuesto para sanción. No hubo heridos.

Este altercado hizo movilizarse a los residentes, que celebraron una reunión para analizar la problemática y pedir más seguridad al comprobar la deriva que iban tomando los hechos. Asistieron 47 vecinos a la convocatoria. Posteriormente, durante los primeros días de agosto vecinos de la zona, hosteleros, Policía Local, Policía Nacional, Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento se sentaron para buscar una solución.

La medida más inmediata que se adoptó fue el refuerzo de la seguridad. Se anunció que agentes de la Policía Local y Nacional vigilarían el recinto en horario de mañana y tarde con el fin de que su presencia tenga un efecto disuasorio entre las personas que se dan cita en este punto y que impiden la normal convivencia.

El barrio ha sufrido este problema en distintos momentos de su historia, pero la situación mejoró tras la profunda reforma que se llevó a cabo hace algo más de una década. En ella, además de la creación de una zona infantil, se dio espacio a las terrazas y restaurantes de la zona, en las que actualmente hay una gran afluencia, convirtiéndose en un barrio de moda.

