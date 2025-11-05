La Policía cercó durante siete meses la red de trata de Nuevo Cáceres hasta que cayó

Rastreo exhaustivo de teléfonos, con más de 600 conversaciones, casi 300 movimientos bancarios por Bizum, vigilancias en pisos y un seguimiento pormenorizado de viajes y ... traslados. Ese es el trabajo que llevó a cabo la Policía Nacional durante siete meses para desarticular y 'liberar' en junio de 2024 a siete mujeres colombianas que formaban parte de una red de explotación sexual que se juzga desde este miércoles en Cáceres. La investigación surgió tras la denuncia por violencia machista de una mujer hacia un hombre, en la que la Policía detectó la existencia de esta trama.

Dos personas, un hombre y una mujer, tienen que hacer frente a pena de cárcel de 49 años, siete por cada una de las mujeres explotadas. Es la petición que hace la Fiscalía de Cáceres. Los registros se llevaron a cabo en tres pisos de Nuevo Cáceres. En la calle Berna y Pierre de Coubertin se ejercía la prostitución, mientas en la calle Évora residían los los acusados. Él es un empresario con establecimientos en Cáceres y Malpartida, y ella es una mujer colombiana que procede de la localidad de la que venían la mayor parte de las mujeres explotadas: San Gil, un municipio de 65.000 habitantes al noreste de Colombia.

Los testimonios de los agentes de Policía que testificaron este miércoles ante el juez muestran cómo funcionaba una red por la que pudieron llegar a pasar decenas de mujeres, ya que la rotación era continua, en el intento de que en 90 días, plazo en el que es válido el permiso de estancia en España como turista, pudieran hacer frente a la deuda contraída con la organización. Se trataba, según declaró uno de los agentes, de «mujeres especialmente vulnerables» que cumplían un mismo patrón, ya que «estaban solas, eran solteras o divorciadas» y encontraban formando parte de esta red «una solución a sus problemas». Se las obligaba a «trabajar duro 24/7» y a no rechazar ningún 'servicio'.

Aunque a lo largo de la vista oral de este miércoles se ha hablado de dos inmuebles de Nuevo Cáceres en los que se llevaba a cabo esta actividad, las mujeres que denunciaron lo hacían en la calle Berna. Ellas declararon como testigos protegidas este miércoles, pero lo hicieron a puerta cerrada por petición de la Fiscalía.

El agente que dirigía el operativo ha sido el que ha trazado, con su testimonio, la anatomía de una red en la que la acusada se ocupaba de captar a las mujeres, que procedían, mayoritariamente de San Gil. Ellas sabían a lo que venían, aunque desconocían ciertas condiciones exactas, como la alta disponiblidad y la situación de control. El acusado se encargaba de ir a recogerlas al aeropuerto de Madrid. Según el seguimiento presencial que se hizo algunas de esas mujeres eran llevadas directamente al piso de la calle Berna. El acusado les hacía reportajes fotográficos que se colgaban en Internet.

El rastreo económico muestra que, además del dinero en metálico que se localizó en los pisos, había un constante flujo económico por Bizum, pagos que se hacían a la acusada y movimiento entre los dos miembros de la supuesta trama. Todos los pagos que se hacían por terceras personas excepto uno lo realizaron hombres. La tarifa que se manejaba era de 50 euros por media hora de sexo con estas mujeres, 100 una hora y 120 o 130 en el caso de desplazamiento.

El control se ejercía a través de los teléfonos móviles que se les entregaba a las mujeres, que funcionaban como «terminales de trabajo». En un cuaderno hallado durante los registros en los pisos se encontró un cuaderno en el que la acusada llevaba a cabo una «tosca contabilidad» en el que aparecen el nombre de las mujeres explotadas, en muchos casos con pseudónimos. Ahí también aparecían contraseñas digitales de las víctimas. En remoto, podían visionar las conversaciones de Whatsapp que mantenían. En los pisos había cámaras ocultas en una moldura y tras un jarrón que grababan la actividad que mantenían estas mujeres en su cotidianeidad. También se filmaba a los hombres que acudían a estos pisos y que pagaban por mantener sexo.

Los dos acusados están defendidos por el mediático abogado Marcos García Montes y la letrada Ana Moraza, que durante la vista oral llevó a cabo preguntas orientadas a demostrar su línea de defensa, que es que las mujeres se dedicaban a la prostitución sin ser explotadas. Una de las preguntas que efectuó Moraza a un agente de la Policía Nacional era si se había informado a las mujeres sobre las condiciones si denunciaban, como que no tendrían que abandonar el país o podrían contar con un retorno asistido. La letrada aportó información sobre que tres de las testigos protegidas continúan ejerciendo la prostitución actualmente, y aportó fotos «muy similares» a los anuncios que se publicaron durante el tiempo que estuvieron bajo el control de la red.

La Fiscalía Provincial aceptó la documentación excepto la que no se sabía si se podía haber obtenido con anterioridad. Al tribunal estos datos le parecieron «irrelevantes», tal y como expresó el magistrado Joaquín González Casso, presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres.