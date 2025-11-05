HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los dos acusados hacen frente a los 49 años de cárcel que les pide la Audiencia Provincial. CRISTINA NÚÑEZ

La Policía cercó durante siete meses la red de trata de Nuevo Cáceres hasta que cayó

Arranca en la Audiencia Provincial el juicio contra los dos acusados de explotar sexualmente a siete mujeres colombianas, para los que se pide 49 años de cárcel

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:07

Comenta

Rastreo exhaustivo de teléfonos, con más de 600 conversaciones, casi 300 movimientos bancarios por Bizum, vigilancias en pisos y un seguimiento pormenorizado de viajes y ... traslados. Ese es el trabajo que llevó a cabo la Policía Nacional durante siete meses para desarticular y 'liberar' en junio de 2024 a siete mujeres colombianas que formaban parte de una red de explotación sexual que se juzga desde este miércoles en Cáceres. La investigación surgió tras la denuncia por violencia machista de una mujer hacia un hombre, en la que la Policía detectó la existencia de esta trama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  5. 5 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  6. 6

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  7. 7 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  8. 8

    El SES empezará a vacunar de la gripe y la covid por las tardes y sin cita previa el próximo lunes
  9. 9

    La jueza Biedma cierra su etapa en el caso Azagra y remite la causa a la Audiencia para el juicio
  10. 10 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Policía cercó durante siete meses la red de trata de Nuevo Cáceres hasta que cayó

La Policía cercó durante siete meses la red de trata de Nuevo Cáceres hasta que cayó