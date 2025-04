La Policía atribuye un asalto a la tienda de videojuegos 'Game' de Cáceres a ladrones profesionales

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 4 de mayo 2022, 20:31 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

La Policía Nacional de Cáceres investiga el asalto a la tienda de videojuegos 'Game' de la avenida de Portugal ocurrido en la madrugada de este miércoles. El autor o autores de los hechos se llevaron terminales de telefonía móvil, entre otra mercancía, según la información facilitada a este diario. Y emplearon para su traslado un vehículo robado. El modus operandi utilizado hace suponer a la investigación que detrás de este suceso hay profesionales.

Al cierre de esta edición todavía no se había presentado denuncia ante la Policía Nacional por parte de los dueños del céntrico establecimiento, en el que trabajan dos personas.

La Policía rechaza que este robo guarde alguna vinculación con el perpetrado en el Banco de Alimentos, también en la madrugada del miércoles, ya que en este último caso se cree que puede haberse tratado de una chiquillada y se descarta que los artículos sustraídos puedan tener alguna salida en el mercado.

Los empleados de la tienda no han querido hacer declaraciones al estar la investigación policial abierta. El establecimiento permaneció cerrado durante algunas horas y después funcionó con normalidad.

Aunque la tienda está especializada en el sector de los videojuegos, su oferta es más amplia e incluye productos de electrónica como tablets, teléfonos móviles, relojes o altavoces.

Precedentes

Este tipo de tiendas suelen ser blanco de los cacos por la buena salida que los dispositivos tienen en el mercado. La tienda 'The Phone House' de la calle Gil Cordero llegó a sufrir hasta tres robos en poco más de un año entre 2016 y 2017. En agosto de 2017 los cacos destrozaron el escaparate con una herramienta parecida un mazo, según la explicación de la Policía. Pero los sistemas de alarma funcionaron y no sustrajeron ningún artículo. No ocurrió o mismo en julio de 2016, cuando varios encapuchados sustrajeron 93 teléfonos móviles.

Este robo comenzó con la llegada de un vehículo modelo Audi de color verde por la calle de Gil Cordero. El coche estacionó junto al establecimiento, del automóvil bajaron los asaltantes, todos encapuchados menos el conductor. Dos de los cuatro asaltantes accedieron al local tras golpear con mazas la gruesa luna del escaparate hasta fracturarla. Tres de los encapuchados comenzaron a sacar los móviles en una papelera que fue arrancada del mobiliario urbano. «Iban sacando los teléfonos utilizando la papelera a modo de bolsa para después vaciar el contenido en el maletero del coche», recogía el atestado policial. Esta operación fue repetida tres veces. Los cuatro delincuentes se dieron a la fuga en el coche dejando la papelera que habían utilizado para el robo tirada cerca de unos contenedores.

Un año antes Mecanorba , tienda de productos Apple en la avenida de España, también sufrió un robo y de su interior sustrajeron un centenar de productos.

