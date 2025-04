«La poesía es también de los jóvenes y no solo de señores con barba ya fallecidos»

Yolanda Castaño (Santiago de Compostela, 1977) empezó a escribir y a leer sus poemas a sus compañeras en el colegio, en tercero de EGB. ... La autora gallega, traducida a 20 idiomas y con una veintena de poemarios publicados recorre el mundo con sus versos desde hace 30 años. Este jueves a las 19.30 en el Espacio UEx (antiguo Instituto de Lenguas Modernas) de Cáceres ofrece un recorrido por su obra, en especial por 'Materia', con la que logró el Premio Nacional de Poesía en 2023. En ella aborda la renuncia a la maternidad y la complejidad de las relaciones familiares. Este encuentro es una nueva entrega del aula José María Valverde, que organiza la AEEX, la Asociación de Escritores de Extremadura.

–Viene a un lugar que también, como Galicia, siempre ha estado un poco apartado de los centros de poder. ¿Cree que hay paralelismos en el plano creativo entre ambos lugares?

–Absolutamente, mi caso es el botón de muestra de que en la periferia a veces es donde más bulle la vida, la expresividad y la fuerza, la misma que me ha llevado a vivir de un oficio creativo en una lengua minorizada y con ella he ido por todo el mundo, por más de 40 países de Asia, de América, de África y de Europa. En el plano artístico, en la expresión de los sentimientos y la emoción no creo que tengan nada que decir ni el número de hablantes ni la procedencia geográfica ni la situación con respecto al centro. La poesía siempre ha sido el lenguaje alternativo al discurso del poder, al lenguaje de la capital.

–Dice que la poesía es capaz de cambiar la mirada sobre lo que nos rodea.

–Claro, si utilizamos siempre un lenguaje convencional estamos repitiendo siempre los mismos discursos y las mismas relaciones de poder. Se trata de cambiar las relaciones entre las palabras, las sintaxis, de manera que esto produzca un cambio en la manera de entender la realidad y la vida. Solo existe aquello a lo que se le pone nombre, cuando ponemos nombre a un conflicto estamos dando el primer paso para resolverlo. También la poesía hace un poco eso, pone nombre a los conflictos, a las dudas, a los nuevos dolores que van surgiendo y nos coloca en un primer paso hacia su resolución.

–¿Cómo son los encuentros con lectores como el que llevará a cabo hoy en Cáceres en el aula Valverde?

–Intento dotar a mi poesía de cuerpo, de voz, de expresión, recordando que la poesía nació para ser cantada, para su faceta oral, para dirigirse directamente a un público más allá de los libros que todo el mundo puede llevarse a la soledad de su casa. En Cáceres voy a hacer un recorrido por los poemas de los últimos años, en concreto de 'Materia', que fue el último libro publicado y el que ganó el Premio Nacional de Poesía en 2023, el cuarto de la historia que lo consiguió un libro escrito en gallego en 100 años de premio.

–¿Al final este tipo de encuentros pueden considerarse una especie de celebración?

–Sí, un acontecimiento. La poesía nació para un foro social y ciudadano, para la plaza del pueblo. Y siempre acuden personas que quizás no se hayan comprado el último libro pero que pueden disfrutar de esa otra forma de consumir literatura.

Dos lenguas

–Usted escribe originalmente en gallego y luego lo traduce.

–Sí, soy una de las poetas españolas que más sale, de más presencia internacional, pero no dejo de ser una poeta que no escribe en castellano sino en una lengua minorizada, escribo en gallego y después autotraduzco mis poetas al castellano y salen esas ediciones en Visor.

–¿En esa traducción se pierde algo?

–La poesía es el género literario en el que el contenido es el contenido y la forma también lo es. En ese sentido cambiar la naturaleza física de la palabra va a provocar cambios, pero creo mucho en la traducción y siempre se puede recrear el efecto que quiso el autor.

–¿Cree que contribuye a hacer la poesía más atractiva, más moderna? Y si es así, ¿es algo premeditado o natural?

–Siempre intento algo de eso a base de honestidad, sin imposturas pero siendo yo misma, en este caso siendo una mujer conectada con su tiempo. No me gusta una poesía en su torre de marfil sino todo lo contrario, una poesía contaminada de mundo y de vida. La poesía no la cultivan solo señores con barba ya fallecidos, sino chicos y chicas jóvenes como yo misma, que también disfruta de otras tantas facetas de la vida. La poesía en el fondo siempre se ha adaptado al tiempo histórico que le era dado, adaptarse al lenguaje de las nuevas tecnologías, del audiovisual, no quita que el libro sea la raíz de todo, pero más allá de él la poesía visita otros espacios y adopta las formas que cada coordenada contemporánea le es propia.

–¿Está al tanto del panorama poético de la región?

–Mi absoluto referente es Ada Salas y no hay que olvidar a Basilio Sánchez o Álvaro Valverde.