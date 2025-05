Poesía en las aulas y avalancha de exposiciones en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 26 de febrero 2022, 08:00 Comenta Compartir

e nos va febrero y aquí estamos, en mitad de un Carnaval que no termina de tirar y que unos cuantos valientes se empeñan en ... resucitar saliendo al desfile de esta tarde y de mañana conscientes de que habrá más gente mirando que disfrazada. No problem, la cosa es disfrutar, aunque sea en minoría y con un tiempo regulero. Ser una ciudad que carnavalea poco permite también que el resto de las cosas puedan transcurrir con cierta normalidad, que se sigan presentando libros y exposiciones y no nos veamos abocados a la necesidad de transformarnos si no queremos. Ventajas de la sosez.

Un montón de exposiciones han abierto sus puertas esta semana, varias de ellas protagonizadas por mujeres. La artista cacereña Fátima Rubio inauguró el pasado miércoles en el Palacio de la Isla 'Winwineando', un conjunto de láminas digitales donde reflexiona sobre sentimientos como la apariencia, el amor, la pérdida, la vergüenza, la envidia, la traición y la fuerza. Se trata de 12 obras donde el rojo y el negro son los colores protagonistas. En ellas, indica la nota de prensa del Ayuntamiento, la artista parte inicialmente de una fotografía que más tarde retoca e introduce elementos que no estaban en la realidad. Puede verse esta muestra hasta el día 18 de marzo de 9 a 14 horas y de 16,30 a 20. Más 'expos'. Los jueves cada vez se parecen más a los de antes y vuelve a ser ese día en el que se actualiza la agenda cultural. Este último se inauguró la muestra 'Coade, 40 años juntos', en los que se recoge la historia del Colegio de Arquitectos de Extremadura desde su fundación en 1981. Puede verse en el Palacio de Camarena hasta el próximo 18 de marzo. Otro de los espacios que también inauguró muestra el pasado jueves fue 'La lente y el pincel', situado en la avenida de España. Miriam A. Gómez Cornejo expone un conjunto de fotografías agrupadas bajo el epígrafe de 'Memorias deshabitadas'. La joven autora tiene ya una interesante trayectoria y sus fotografías han formado parte de exposiciones colectivas. En pleno corazón de la parte antigua, en el Palacio de las Cigüeñas, también puede verse estos días la muestra de trabajos artísticos realizados por socios de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, que organiza el Cefot. Dios días quedan para ver la exposición de los 10 años de la Hermandad de Jesús el Condenado. Hasta el domingo puede verse de 11 a 14 horas en el Palacio de los Golfines de Abajo una selección de efectos procesionales, fotografías, documentos inéditos de esta aún joven pero vigorosa cofradía. Este fin de semana se celebra la feria de arte contemporáneo ARCO, en la que participa la cacereña Ana H. del Amo. Su obra puede verse en el stand de la galería valenciana Set Espa d´art. También en Madrid está este fin de semana el fotógrafo cacereño Fernando Paramio, que exhibe obra propia en la feria de arte Hybrid Art Fair de Madrid, en un hotel ubicado en el antiguo palacio de los Marqueses de Quintanar. Cada artista de los 30 participantes ocupa una habitación. Paramio muestra cuatro series que recogen sus últimos trabajos en formatos diferentes a los mostrados a su galería ARTsolutely de la calle Hornos. Si alguien se planta en la capital este fin de semana, estará allí hasta el domingo. La literatura también se ha hecho hueco estos días. El pasado jueves en la Biblioteca Pública Trinidad Grande y Kamilo Guevara presentaron el libro 'Retratos de cuerpo entero', en donde se funden textos literarios e ilustraciones. Vuelve, a paso lento pero seguro, la normalidad en las aulas y se recuperan las actividades culturales. La poeta y ensayista cacereña Ada Salas protagonizó un encuentro con alumnos de segundo de Bachillerato en el IES Norba Caesarina, un acto inscrito en un programa del Ministerio de Cultura y organizado por el Departamento de Lengua y Literatura y la Biblioteca del Norba. Aquí lo dejamos, si te atreves a disfrazarte pásalo muy bien, y si no vete de exposiciones, esta semana hay donde elegir. ¡Hasta el sábado!

Temas

Arquitectura

Cáceres

Arte