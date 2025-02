«Así no podemos vivir, mi madre de 78 años ha sufrido ya dos robos en pocos meses»

Manuel M. Núñez Cáceres Viernes, 7 de octubre 2022, 07:27 | Actualizado 11:26h. Comenta Compartir

«Así no podemos vivir. A mi madre le han robado dos veces ya en menos de un año, en apenas seis meses. Va a ... cumplir 79 y ahora no es capaz de estar sola. Tiene miedo». Es el relato de María José Fernández. Dice que la avenida de Alemania se ha convertido en la parte más próxima a la Cruz en un «foco de delincuencia» que se traduce en «inseguridad» para quienes residen allí o las personas que pasan por un punto en el que se consume alcohol en la vía pública «sin ningún pudor» pese a que la Ley no lo permite. En uno de los portales, un cartel del administrador: se recomienda cerrar la puerta por seguridad.

La madre de María José reside en el número dos y ya ha sido víctima de dos robos. El primero en su propio domicilio le supuso la sustracción de dos tarjetas bancarias. «Le sacaron el máximo permitido en un día de la cuenta. La habían seguido después de ir al cajero», lamenta su hija. En el segundo pudo ser peor, ya que un tirón le provocó lesiones. «Los autores fueron identificados, pero están en la calle a la espera de juicio», continúa. La comunidad de propietarios ha decidido instalar cámaras de vigilancia. Sin embargo, según la versión de los afectados, el problema va más allá de un portal o un bloque concreto. Una vecina del número 8 relata que el último suceso se produjo el pasado domingo. «Aquí pasa de todo. Se trapichea con droga, se bebe en la calle... A nosotros el domingo nos quitaron los extintores», revela. En el mismo bloque está el piso de sus suegros. Les sucedió como a la madre de María José. Alguien decidió meterse en su casa y llevarse lo que quiso. En el primer caso, la particularidad de la operativa consistió en arrojar Fairy en la entrada al domicilio de la anciana y avisarla porque la ayudarían a limpiarlo, como si se tratase de un accidente. «Mi madre pensó que era el nieto de un vecino y aprovecharon su despiste para quitarle una tarjeta de crédito y otra de débito», subraya María José. Los suegros de la otra vecina no estaban en casa cuando entraron a robar. «No se llevaron mucho porque no tienen dinero allí, pero lo dejaron todo desordenado y te crea mucha incertidumbre que ocurran estas cosas», explica la otra vecina. Tiene hijos menores de edad y admite que dan un rodeo para llegar a casa. «Evitan pasar por la parte más conflictiva, la más próxima a la tienda de 24 horas. Allí hay peleas, personas pidiendo, gente bebiendo...», comentan los vecinos. La Policía acude con frecuencia. Es lo que esta vecina define como «un punto caliente». «Nos tienen controlados. Saben quién es cada uno, cuando entra y cuando sale», reseña. También añade que algunos individuos hacen sus necesidades en las inmediaciones. Antecedentes «Están bebiendo en la calle continuamente. ¿Por qué no se cumple la Ley?», se cuestiona María José Fernández. El hombre detenido por el robo a su madre tenía antecedentes por otros 15 con violencia y una orden de alejamiento de su pareja, asegura. El parte médico de la anciana alude al estado de «angustia» que le causo el robo a la mujer, además de los daños físicos que sufrió En una denuncia del 26 de agosto se recoge que el tirón que sufrió la anciana en su propio portal le provocó un «hematoma y excoriaciones en el antebrazo derecho» además de daños en el tobillo. El parte médico de Urgencias habla del estado de la mujer: «enojo, angustia y miedo». El ladrón se abalanzó sobre ella, la empujó contra una barandilla y le arrebató 55 euros. Luego fueron recuperados. En la detención colaboraron el propio administrador del bloque y el trabajador de una hamburguesería. El problema psicológico es aún peor, según la hija. «El autor al siguiente estaba en la calle. Ahí sigue. Le vemos en la puerta a diario», se queja, Su madre ahora no quiere estar sola, siente miedo y han debido contratar a una mujer para que la acompañe a determinadas horas. La comunidad ha decidido poner cámaras. Ya sirvieron para captar ese último incidente. Se han invertido unos 1.000 euros, según el administrador, Juan Antonio Martín. Se suma esta decisión a la que adoptaron los vecinos de los números 4 y 6 hace tiempo. Se trata de un bloque que conecta con García Plata de Osma. Para evitar actos de vandalismo y ganar seguridad precintaron el patio con puertas automáticas. El juez avaló el cierre. «Son obras dirigidas a paliar los problemas de seguridad y evitar molestias», señala la sentencia de 2020. Aludía a ruidos y suciedad que los residentes venían padeciendo. No son los únicos afectados. Drogas, consumo de alcohol y robos están minando la moral de los vecinos en la avenida, muchos de ellos ancianos. Piden que las salidas masivas del autobús urbano se trasladen al parque del Perú Entre las demandas de los vecinos de la avenida de Alemania está también que el Ayuntamiento traslade la parada en la que se agrupan las salidas masivas a grandes eventos. Se da la circunstancia de que cuando se celebran ferias o conciertos, la mayoría de jóvenes que se desplazan en transporte público acuden a la marquesina ubicada frente a la tienda de 24 horas y la de deportes. Los familiares de personas mayores que viven en los bloques aledaños lamentan que para ellos es una odisea desplazarse y esa situación se suma a la que ya se da con consumo de alcohol en la calle, vehículos en doble fila y personas que entran y salen de la tienda que abre todo el día. «Cada vez que se celebra alguna fiesta en el ferial esa calle se vuelve intransitable», remarca María José Fernández. Cree que la solución sería trasladar la parada de autobús algunos metros en dirección sur, a un área mucho más despejada como el Perú, en el parque José María Saponi. El servicio sería el mismo y el impacto mucho menor, sostienen los afectados. María Ambrona destaca que hace tiempo ya se envió un escrito con esa petición al Consistorio. Precisamente, el equipo de Gobierno municipal ha anunciado en las últimas horas un servicio extraordinario de autobuses hasta el domingo con motivo del festival Extremúsika, al que acudirán miles de personas con servicios desde la cinco de la tarde hasta entrada la madrugada. La Cofradía de la Montaña, otra víctima «Al menos ha habido tres casos de robos o intentos en los últimos tiempos. Los de una señora mayor y el de la sede de la Cofradía de la Montaña. Las cámaras nos dan seguridad», explica Juan Antonio Martín. Es el administrador del número 2 y resalta que tienen constancia de que algunas puertas han sido marcadas por parte de extraños en su momento para tener localizados a sus inquilinos. Martín trabaja en el número 6 y recuerda como la colocación de puertas automáticas han mejorado las condiciones , al precintarse el acceso. El propio administrador colaboró con un trabajador de una hamburguesería y una tercera persona para detener al individuo que asaltó a una anciana. Está pendiente de juicio.

