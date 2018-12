Podemos lanza una campaña para comprar en el comercio local de Cáceres REDACCIÓN CÁCERES. Miércoles, 26 diciembre 2018, 07:56

Cáceres Tú-Podemos invita a que los cacereños apoyen al comercio local, el más cercano, y realicen en sus establecimientos sus compras de Navidad. El grupo municipal ha lanzado una campaña en las redes sociales para animar a los vecinos a que acudan a estos negocios familiares y de menor tamaño de la ciudad para incentivar la economía local así como la creación de empleo.

Podemos recuerda que este tipo de negocios es muy diverso y engloba no sólo las tiendas comerciales, sino que se incluye también la artesanía, peluquerías, centros de estética, quiromasajistas, asesorías...

«En estas fechas en las que se incrementan significativamente las compras, consideramos necesario animar a que se realicen en el comercio local, ya que además de dinamizar la economía comprando a pequeñas pymes y autónomos, también da vida a nuestra ciudad, y apoyamos a nuestros vecinos y vecinas que han invertido en esos proyectos», sostiene la formación morada.

Asimismo, recuerda que el consumo de proximidad genera riqueza al municipio ya que el PIB repercute en el propio entorno, y se fomenta la creación de empleo, porque los autónomos y pymes «suponen un gran porcentaje de la economía».

Cáceres Tú-Podemos critica que las administraciones públicas, como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Junta de Extremadura, no hayan lanzado ninguna campaña en este sentido y echan de menos también alguna sobre el uso de juguete no sexistas y otras similares: «Cáceres ha sido desde siempre una ciudad comercial, pero actualmente no es ni sombra de lo que fue hace años cuando era el referente comercial de la provincia».