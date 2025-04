La poca oferta de viviendas de alquiler en Cáceres hace subir los precios

«Quería irme a vivir solo pero al final he tirado la toalla»

Antonio Ossorio, de 22 años, estudia Informática. Este año ha comenzado a trabajar como desarrollador de software para una empresa de ingeniería. Con una nómina fija al final de mes y unos ahorros como colchón, este joven de Hinojosa del Valle residente en Cáceres quería dar un paso importante en su vida: irse a vivir solo. Hasta ahora, ha residido en viviendas compartidas con otros estudiantes.

Pero su proyecto se ha frustrado al buscar piso porque se ha dado cuenta de que no puede hacer frente a los gastos. La situación le enfadó tanto y le generó tal frustración que, a modo de desahogo y denuncia, escribió en Twitter un mensaje dirigido al alcalde, Luis Salaya. «El Ayuntamiento de Cáceres y Luis Salaya deberían plantearse la situación del alquiler de pisos. Es que menuda barbaridad los precios que están alcanzando y la poca calidad que tiene», expuso.

El alcalde respondió a esta queja pública en redes sociales y recordó el acuerdo firmado con Unidas Podemos, que se traducirá en la creación de un parque de viviendas públicas destinadas al alquiler y a los más jóvenes. El proyecto tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros.

«Me puse a buscar piso a comienzos de mayo. Me di cuenta de que los precios no bajan de 400 euros y tienes que ir filtrando entre lo que hay. Me encuentro con pisos que ya había visto otros años cuando buscaba casa para compartir. Están igual y han subido de precio. El piso que comparto ahora, sin ir más lejos, ha subido 70 euros de golpe. Y no han hecho ninguna mejora».

Tras echar números, y teniendo en cuenta los gastos, Antonio vio que solo se podía permitir un alquiler mensual que oscilara entre los 350 y los 400 euros. Por este precio le ha resultado imposible encontrar un piso a su gusto de dos habitaciones, que era lo que buscaba. «Al final he tirado la toalla», admite. En estos momentos busca un piso más grande para compartir con otros compañeros de trabajo.