Amores afirma que no pidió un espacio público para González Cascos porque no terminó su mandato en Cáceres

El concejal de Patrimonio y Urbanismo, José Ramón Bello, con el edil no adscrito Teófilo Amores, minutos antes del pleno de este jueves.

El concejal no adscrito Teófilo Amores explicó en el pleno de este jueves que no pidió en su moción un espacio público en la capital cacereña para el exalcalde Luis González Cascos porque éste no terminó su mandato al frente del Gobierno municipal, sucediéndole en 1980 Manuel Domínguez Lucero, quien ya tiene una glorieta en Cáceres.

La sesión ordinaria de febrero aprobó la inclusión de Juan Iglesias Marcelo, Carlos Sánchez Polo, José María Saponi y Carmen Heras en el callejero de la ciudad a instancias de una iniciativa de Amores, que ha dejado fuera a la última alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, y al primer alcalde tras las elecciones democráticas, Luis González Cascos.

Según los términos de la moción de Amores, detallados por el propio edil, la primera, porque sigue activa en política como diputada en la Asamblea de Extremadura, y en el caso de González Cascos, porque no agotó la legislatura y gobernó solo durante un año, de 1979 a 1980.

«Los criterios que tuve para formular la propuesta fueron esos dos y concurrían en las cuatro personas que vienen a pleno», reconoció Amores, quien añadió además que «se ha llegado a publicar que el equipo de Gobierno ha excluido a la anterior alcaldesa, pero el equipo Gobierno ha asumido la propuesta en los términos que formulé», zanjó.

Precisamente, la no inclusión de Elena Nevado ha sido afeada tanto por Ciudadanos como por los ediles no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, quienes han echado en falta el reconocimiento a la exalcaldesa.

El Partido Popular solamente se ha sumado a la concesión del parque a Iglesias Marcelo, recientemente fallecido, al considerar que en vida hay otras figuras para homenajear a los alcaldes. Su concejal Domingo Expósito argumentó que no les han ofrecido «suficientes razones» que justifiquen la no inclusión de la alcaldesa popular.

«¿A doña Elena Nevado no le son aplicables estos merecimientos como a los demás alcaldes?», preguntó Expósito, apuntando después que todos los alcaldes tienen las mismas motivaciones del reglamento de honores.

«Existiendo otras posibilidades de dar un reconocimiento a los alcaldes con vida, nuestro grupo no puede apoyar una iniciativa que nace coja, desde el primero hasta el último», manifestó el popular.

Por su parte, Unidas Podemos, que no intervino en este punto del pleno y votó en contra, en su momento esgrimió que la propuesta respondía a «intereses espurios» y contribuía a «desequilibrar aún más la visibilización de la acción política de las mujeres en nuestra ciudad».

Tras el polémico debate sobre este tema, el alcalde, Luis Salaya, intervino para agradecer a Amores una propuesta que, según admitió, «luego hizo suya el equipo de Gobierno», y para matizar sobre la exclusión de Nevado que no se pretende que sea un agravio.

«En ningún caso se pretende hacer de menos su labor al frente de este Ayuntamiento, ni muchísimo menos», afirmó Salaya, al tiempo que invitó al resto de grupos a impulsar una propuesta como la de Amores. «Cualquier grupo político puede trasladar una propuesta para el nombramiento de una calle a Elena Nevado», señaló.

Como ya se ha publicado, Iglesias Marcelo, regidor municipal entre 1983 y 1987, dará nombre al parque del Espíritu Santo situado entre las calles Venezuela y Cristu Benditu; el parque de las traseras del barrio de Las Candelas se llamará Sánchez Polo, quien estuvo al frente de la ciudad de 1987 a 1995; José María Saponi, que gobernó entre 1995 y 2007, dará nombre al parque de la avenida de Alemania; y el vial de acceso a Cáceres el Viejo desde la glorieta de la calle Severo Ochoa hasta Los Trigales, se llamará avenida Carmen Heras, regidora entre 2007 y 2011.

Por otra parte, en el pleno prosperaron por unanimidad tres mociones y se rechazó la del PP instando al Gobierno local a ejecutar las actuaciones pendientes de la estrategia Edusi.

Salieron adelante la de Ciudadanos relativa a la elaboración de un plan de dinamización industrial para ubicar la plataforma logística en la estrategia logística de Extremadura y atraer empresas; la que presentó Podemos sobre la adopción de medidas para defender a los mayores y personas vulnerables de la exclusión de los servicios financieros, entre otros; y la defendida por Alcántara para que la ciudad se adhiera a las peticiones de recuperación de la vía férrea Plasencia-Salamanca.

