Plena Moon cierra hoy la temporada en el casco antiguo de Cáceres

El festival que celebra la luna llena ha completado ya 31 ediciones en varios países, 11 de ellas en la capital cacereña

Redacción

CÁCERES.

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

El Festival Plena Moon, organizado por la Recreación Histórica Extremeña Asociada (RHEA), y que ha celebrado ya 31 ediciones nacionales e internacionales, cierra temporada 2025 ... hoy en Cáceres, ciudad que lo ha acogido en 11 ocasiones.

