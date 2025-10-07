Plena Moon cierra hoy la temporada en el casco antiguo de Cáceres

El Festival Plena Moon, organizado por la Recreación Histórica Extremeña Asociada (RHEA), y que ha celebrado ya 31 ediciones nacionales e internacionales, cierra temporada 2025 ... hoy en Cáceres, ciudad que lo ha acogido en 11 ocasiones.

Se trata de una cita que cuenta con la implicación de artistas, colectivos y asociaciones locales que se reúnen bajo la inspiración de las noches de luna llena. En esta ocasión, repite ubicación en la plazas de Las Veletas, San Pablo y San Mateo y suma un espacio escénico más ubicado en la fachada de la Casa del Sol al cruce con la Cuesta de la Compañía, en las traseras de San Mateo.

El Ayuntamiento de Cáceres se compromete al apagado de las luces artísticas de los monumentos del centro histórico, «contribuyendo de este modo al óptimo desarrollo del festival y a su justificación como ejemplo de concienciación medioambiental, ya que no se generan residuos, los niveles de sonido son mínimos, se instalan contenedores selectivos, los alimentos que se ofrecen son de kilómetro 0 y ecológicos y se emplean objetos y materiales reciclados», señala la organización en una nota de prensa.

El festival se desarrolla entre las 20.30 y las 22.30 horas y con sus tres habituales escenarios. El escenario Ecléctico estará localizado en las traseras de la parroquia de San Mateo, y por él pasarán la Coral In Pulso; el actor y rapsoda Vicente Rodríguez, y el profesor investigador y músico Martín León que sorprenderá con su recientemente estrenado ‘Concierto para plantas en tres movimientos’, un ejercicio de sonificación de la electrofisiología de las plantas.

En el escenario Letras se contará con la voz de poetas y con las intervenciones literarias de Gema García, Yusuff Alkántara, Samuel Sánchez, Gianna Hernández Rodríguez, Andrea Noir y Javi Álvarez.

Y el escenario Con voz de luna, a partir de las 20,30 horas, el periodista Juanjo Ventura abre el programa en calidad de cantautor. Continuarán las actuaciones con la intervención de la cantautora cacereña Raquel Morato y alumnas y alumnos del IES El Brocense, que pertenecen a las bandas los Holy Divers y los Bee Jinxs, que se reúnen bajo el nombre Strange Cats para deleitar a los asistentes con escogidas versiones (en acústico) de clásicos de referencia.

Tienda de Cáritas

En diferentes espacios se presentarán trabajos artísticos, se contará con la tienda itinerante Moda re- en ruta, promovida por Cáritas de ropa reciclada, y otras opciones de moda sostenible, así como una performance presentada por el artista brasileño André Nascimento.

La programación incluye un taller de acuarelas, gastronomía tematizada y la clásica estación astronómica para acercarse a la luna a través de la observación. La organización invita a los artistas, vecinos, visitantes de Cáceres a que acudan a esta cita con la luna llena vestidos de blanco y/o negro.