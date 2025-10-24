La Plaza de Toros de Cáceres se abre a un nuevo uso: acogerá un campeonato de hamburguesas El certamen, que contará con diez puestos, se celebrará del 6 al 9 de noviembre

Montaje el pasado mes de julio del escenario para el concierto de Rozalén en la Era de los Mártires.

María José Torrejón Cáceres Viernes, 24 de octubre 2025, 14:44

La Plaza de Toros de Cáceres se abre a un nuevo uso: acogerá un campeonato de hamburguesas. La cita, que se denomina 'The Masters Burguers', se celebrará del 6 al 9 de noviembre y está promovida por 'The Masters Grill Fest, S.L.', según ha informado Pedro Muriel, portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Cáceres en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno.

El campeonato, donde también habrá degustaciones, contará con diez puestos individuales de comida junto con una zona de restauración. Se trata de la primera actividad organizada en este recinto tras el concierto brindado el pasado 4 de julio por la cantante Rozalén.

Hay que recordar que esta actuación supuso un punto de inflexión para el recinto al considerarse el retorno de la actividad a la Era de la Mártires más allá de los festejos taurinos y su uso como espacio abierto a diferentes actividades.

«Es un espacio con muchísimo potencial. Nuestro interés en cuidar la plaza como bien de interés cultural (BIC) que es no solo era para facilitar que hubiera festejos taurinos, sino porque creemos que ganamos un espacio cultural y de ocio bastante atractivo para el disfrute de todos. Hemos recibido muchas propuestas«, dijo la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, durante la presentación de este concierto.

Hay que recordar que el coso cacereño clausuró su agenda tras los festejos taurinos programados en 2019. Desde entonces, y hasta el año 2024 , sus puertas no reabrieron. Lo hicieron para acoger los toros programados para la Feria de San Fernando. El Ayuntamiento dijo entonces que este recinto tendría más usos. Para hacer posible su reapertura la Plaza de Toros tuvo que someterse a obras de puesta a punto y de subsanación de deficiencias.

Tuvo que ser vallada en 2020 por riesgo de desprendimientos. La sustitución de la cubierta fue un primer paso. Se dio entre 2022 y 2023, con más de 300.000 euros, de los que la Diputación puso unos 255.000 y el resto el Ayuntamiento.

Desde su 'reinauguración' para la Feria del 2024, la Era de los Mártires no ha acogido demasiadas actividades. En febrero de 2025 albergó un festival ecuestre a favor de un niño que sufre artrogriposis múltiple congénita. Y en mayo retornaron los festejos taurinos de la mano de Lances de Futuro. El cartel de este año ha contado con Morante de la Puebla, Roca Rey, Antonio Ferrera, Emilio de Justo, Juan Ortega y Ginés Marín. En julio, por último, Rozalén se subió al escenario devolviendo la música en directo a un recinto por el que han pasado, en otros tiempos, desde los integrantes de la Orquesta de Extremadura hasta varios conciertos del Womad.

