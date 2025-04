Una Plaza Mayor de Cáceres cada vez más habitada

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 16 de marzo 2024, 08:19 Comenta Compartir

Para el cacereño de a pie su plaza, la que entiende como centro neurálgico de la ciudad es el paseo de Cánovas, por donde transcurre ... la vida cotidiana y por donde es difícil no pasar en un día promedio, aunque no se viva en el centro. La otra, la Plaza Mayor, ha sido tradicionalmente punto de llegada de turistas, lugar de festivales y fiestas, de días grandes y luminosos, de celebración. La hostelería cada vez posa más su mirada en este espacio de soportales y luz y aumentan los sitios para comer o tomar algo. El pasado jueves se abrió en la Plaza Mayor un nuevo '100 Montaditos Tapas', el segundo de la ciudad, que pertenece a la cadena Restalia, dueña también de 'La Sureña' y de la hamburguesería 'The Good Burger'.

Fue una inauguración con 'celebrities', ya que allí estuvo Pedro Rocha, el presidente de la Federación Nacional de Fútbol. También la directora general de Restalia, Virginia Dorado. '100 Montaditos' abre en el local de Los Portales, un histórico bar de la Plaza. Del cañeteo placil a la literatura, que cae como una tormenta en Cáceres. Esta semana también ha habido varias presentaciones y actos literarios. El jueves en el Palacio de la Isla Letras Cascabeleras organizó la puesta de largo del libro 'Un sollozo del fin del mundo', una novela de ciencia ficción que firma Matías Escalera. «Supera con creces el habitual catastrofismo distópico al uso y está concebida, precisamente para ir más allá del fin así como para hacer reflexionar al lector actual sobre su propio mundo y sobre el tipo de decisiones que estamos tomando para nuestro futuro inmediato», señala el prologuista de la obra, Alberto García-Teresa. Otro autor, el cubano Víctor Rodríguez Núñez, protagonizó el miércoles un acto en la Biblioteca Pública de Cáceres, donde llevó a cabo la presentación de su libro de poemas 'Errática'. Se trata de un recorrido por un puñado de lugares del mundo descritos con lenguaje poético. Hubo después un coloquio sobre la poesía latinoamericana. De la literatura en papel a la que cobra vida encima de las tablas. 2.000 personas ya han visto el montaje 'La Violencia del Género Humano', creado por el IESEl Brocense en el curso 20-21 y que esta semana volvió a ser representado en la sala Capitol, al hilo de la reciente conmemoración del 8M. Esta obra, indica este centro educativo, nació fruto de un trabajo de investigación de su entorno cercano para poner de manifiesto la violencia hacia las mujeres y las desigualdades a las que todavía actualmente se ven sometidas. Con este montaje se desarrolló un proyecto de innovación educativa de la Consejería de Educación durante el curso escolar 21-22 denominado 'El Teatro, una herramienta educativa para el crecimiento personal y el cambio social' y el pasado curso la obra estuvo incluida en el Proyecto 'Cáceres Ciudad Educativa'. En el presente curso académico se ha retomado de nuevo dicho proyecto en colaboración con el Centro de Profesores y Recursos. Del teatro al ajedrez, un deporte que mejora la memoria, la concentración y la vida social. El club de ajedrez Ágora no para de hacer esfuerzos para promover esta disciplina en la ciudad. Mañana domingo llevan a cabo en el Centro Comercial Ruta la Plata un torneo de a para todas las edades en el que habrá numerosos trofeos pero que pretende, sobre todo, crear una fiesta en torno a esta práctica que puede practicar todo el mundo aunque aún está el pendiente el reto de que se enganchen más mujeres. El pasado domingo se impartió una jornada didáctica en el Ruta de la Plata. Cerramos este 'Cacerescaparate' con dos exposiciones. La primera es 'Acuarela, esa pasión' y la acoge el espacio 'La lente y el pincel' de la avenida de España. Se trata de una selección de obras de Manuel Malillos Rodríguez en la que presenta cuadros realizados en acuarela, predominando como tema los paisajes y escenas costumbristas. Según la nota que pasa esta sala el autor, nacido en Valladolid y residente en Cáceres desde 1971, sintió desde muy joven la necesidad de expresarse a través del dibujo y más tarde con la pintura al óleo. Ha ejercido como profesor de Química en el IES Universidad Laboral. Su afición por la pintura a la acuarela surgió a raíz de la Exposición Fundacional Agrupación de Acuarelistas de Extremadura, en 2001. Al año siguiente, colaboró con una obra en la presentación (Museo de Cáceres), del libro Artistas Cacereños Contemporáneos, de Manuel Vaz-Romero Nieto. Además del carboncillo y el óleo, ha tratado de experimentar otras técnicas, como la plumilla y el esmalte en frío sobre estaño. La muestra puede verse hasta el 12 de abril. La segunda exposición es la que se inauguró el pasado 13 de marzo en el Palacio de Camarena organizada por el Coade. La firman María Jesús Pérez Jiménez y José Manuel Rodríguez Puebla. María Jesús es delineante y en esta ocasión presenta obras con algunos de los temas que más le interesan: la nieve, el agua, Castilla y bodegones desde su personal tratamiento. Rodríguez Puebla es arquitecto y ha sido profesor de Geometría Descriptiva en la Universidad de Extremadura. La obra que presenta va acompañada de paneles con la explicación del método de composición que utiliza, basado en la proporción áurea, y que denomina 'Analogía Musical' (AM). Puede verse hasta el próximo 5 de abril, de 10 a 14 y de 18 a 20 horas. Hasta el próximo sábado, cuando ya estaremos metidos de lleno en una nueva la Semana Santa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión