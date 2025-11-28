HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Recreación del proyecto de reforma del eje Plaza Marrón-Camino Llano. HOY

La Plaza Marrón y Camino Llano en Cáceres serán plataforma única y contarán con medio centenar de árboles

Se instalará un gran árbol central, un mirador al Helga, una fuente y un baño autolimpiable y perderá el espacio para estacionamiento

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:38

Comenta

La Plaza Marrón y Camino Llano serán plataforma única y contarán con medio centenar de árboles. La nueva imagen de esta zona, uno ... de los proyectos estrella del mandato del alcalde Rafael Mateos, ha sido mostrado este viernes tras ser elegido su diseño, que ha elaborado la consultora externa Acueducto. Según las fechas que maneja podrá estar aprobado en la primera quincena del mes de enero y arrancar la obra «antes del próximo verano». Esta iniciativa se presentó con la parafernalia de los grandes anuncios y la presencia de una buena parte de los ediles del Ayuntamiento.

