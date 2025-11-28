La Plaza Marrón y Camino Llano en Cáceres serán plataforma única y contarán con medio centenar de árboles

La Plaza Marrón y Camino Llano serán plataforma única y contarán con medio centenar de árboles. La nueva imagen de esta zona, uno ... de los proyectos estrella del mandato del alcalde Rafael Mateos, ha sido mostrado este viernes tras ser elegido su diseño, que ha elaborado la consultora externa Acueducto. Según las fechas que maneja podrá estar aprobado en la primera quincena del mes de enero y arrancar la obra «antes del próximo verano». Esta iniciativa se presentó con la parafernalia de los grandes anuncios y la presencia de una buena parte de los ediles del Ayuntamiento.

Se trata de dos accesos considerados la puerta de acceso al recinto intramuros. El peatón gana espacio gracias a los árboles y a las zonas verdes, y, aunque no se ha empleado la palabra peatonalización como tal, en este entorno el tráfico rodado quedará limitado a la mínima expresión. La Plaza Marrón se va a convertir, tal y como ha descrito el alcalde, «en una gran plaza verde con bancos y con formas sinuosas que van a arropar a un árbol de gran tamaño que se va a ubicar en el centro de la propia plaza». Contará con zonas de césped y en el muro donde se encuentra el arandel habrá una fuente mural similar en la que hay en la plaza de las Claras o en la parte de abajo de la Plaza Marrón. Se han diseñado unas escaleras que darán acceso a una terraza mirador donde se podrá otear el bosque de columnas del Helga de Alvear. Bajo ese mirador se incrustará un baño público autolimpiable. Junto a la rampa de acceso al Helga se gana una nueva zona de esparcimiento con bancos en graderío y una pequeña zona verdes.

Zona de recreo junto al Museo Helga de Alvear. HOY Plano que muestra la reforma del eje Camino Llano-Plaza Marrón. HOY 1 /

Se crean dos zonas estanciales que tratan de emular, salvando las dimensiones, áreas como las que rodean al museo Guggenheim de Bilbao. Se va a modificar la dirección de Hernando de Soto para facilitar la circulación y el acceso a Clavellina y a Roso de Luna se va a poder seguir efectuando con normalidad para los vehículos que tienen permiso y están autorizados a través de Camino Llano y Plaza Marrón. Las calles de Santa Apolonia, San Vicente y Santa Bárbara serán vías de acceso para sus residentes.

En la calle Camino Llano se colocará una plataforma única con más espacio para los viandantes con un pavimento diferenciado entre la calzada y el acerado, pero los coches van a seguir pasando. «Vamos a pasar de tener una calle de asfalto a tener una vía con 55 nuevos árboles donde hasta ahora mismo no hay ninguno». En el primer tramo de Camino Llano se van a plantar en maceteros de grandes dimensiones y en la segunda se van a hacer directamente alcorques sobre el pavimento.El objetivo es que el entorno se reverdezca pero que mantenga sus funciones cotidianas. Se quitarán un total de 50 aparcamientos y quedarán 17. En todo el eje se va a renovar el saneamiento y se va a instalar alumbrado nuevo y mobiliario urbano.

«La ciudad de Cáceres debe acompañar manteniendo el mismo nivel que ha aportado el arquitecto Emilio Tuñón, que es premio nacional de Arquitectura en el diseño del museo que acoge la colección de arte contemporáneo más importante de Europa», ha explicado el alcalde. El presupuesto es de un millón de euros que previsiblemente serán de fondos propios del Ayuntamiento. Tal y como ha explicado Rafael Mateos había dos propuestas más. «Una alternativa eliminaba todos los aparcamientos y nos parecía excesiva y muy agresiva, y la otra que era demasiado conservadora que era dejarla como estaba». Mateos considera que haber retirado todos los aparcamientos sería lesivo para los aparcamientos que hay en la zona y para los vecinos. La obra de Plaza Marrón ha tenido varias tentativas a lo largo del tiempo. Se trata de un espacio muy céntrico pero comido por los vehículos y con una estructura caótica.

La obra de la Plaza Marrón coincidirá en el tiempo con la de la avenida Virgen de la Montaña, de la cual, tal y como ha explicado Mateos, se han aceptado 40 de las más de 160 alegaciones que se hicieron sobre su proyecto.