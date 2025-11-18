La plataforma ciudadana de Cirugía Vascular acoge con cautela la reapertura de las consultas en Cáceres

La plataforma ciudadana creada en Cáceres para exigir la vuelta de Cirugía Vascular celebra el regreso de las consultas seis años después del cierre ... del servicio, pero no tira demasiados fuegos artificiales ya que, de momento, no habrá intervenciones quirúrgicas y los pacientes cacereños seguirán siendo derivados a Badajoz para operarse.

«Es un inicio. Después de seis años es algo, pero no se nos escapa que estamos en periodo electoral», asegura a este diario Federico Gómez Recuero, uno de los representantes del colectivo. En este sentido, mantiene que acogen la noticia «con cautela».

«Sabemos la complejidad que hay para contratar a cirujanos a nivel nacional», añade al tiempo que avanza que la plataforma seguirá expectante la evolución de la reapertura de las consultas. Pide además que el horizonte en el que las operaciones puedan volver a tener lugar en Cáceres «no sea muy lejano», agrega.

Tal y como adelantó HOY durante la jornada del lunes, las consultas de Angiología y Cirugía Vascular se reanudan este jueves, día 20, en el Hospital Universitario de Cáceres. El servicio empezará a funcionar con un facultativo especialista procedente de Madrid y contará con personal de enfermería y cuidados auxiliares. Para su puesta en marcha el SES (Servicio Extremeño de Salud) ha adquirido un ecógrafo y una prueba diagnóstica de ultrasonido (eco-Doppler) junto al resto de material necesario para su funcionamiento. Se prevé «la incorporación progresiva de más médicos, lo que permitirá ampliar la cartera de servicios e incluir, a corto plazo, la cirugía venosa mínimamente invasiva», según el SES.

El Colegio de Médicos de Cáceres confía en que sea el primer paso «hacia la progresiva consolidación del servicio, con la incorporación de más especialistas«

Isabel Gil Rosiña, secretaria de Sanidad del PSOE de Extremadura, califica la medida de «tomadura de pelo» para la ciudadanía

«Extremadura invierte más en sanidad que antes; es un compromiso cumplido de María Guardiola«, subraya el PP provincial

Este martes se sucedieron las reacciones a una noticia que pone fin a un cierre que ha generado numerosas críticas durante más de un lustro y una larga lista de espera. El Colegio de Médicos de Cáceres se mostró confiado, a través de un comunicado de prensa, en que esta reapertura sea solo el primer paso «hacia la progresiva consolidación del servicio, con la incorporación de más especialistas y la ampliación de la cartera asistencial».

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, también se refirió este martes a Cirugía Vascular durante su comparecencia ante los medios para abordar asuntos de actualidad. Confió en que la reapertura sea definitiva y no «un anuncio electoral» sin dotación de recursos suficientes para dar un buen servicio a los pacientes.

Cerrado desde 2019

Fernández recordó que este servicio se cerró en la pasada legislatura, concretamente en 2019, «por la ausencia de facultativos y de profesionales que pudieran prestar este servicio en Cáceres». Antes de cerrarlo definitivamente, «se mantuvo en esta situación, con consultas, pero sin quirófanos y sin la cirugía de urgencias, pero en mejor situación incluso porque no estábamos hablando de un facultativo que viene de Madrid a prestar una consulta semanal», agregó.

También habló de este tema Isabel Gil Rosiña, secretaria de Sanidad del PSOE de Extremadura, quien calificó la reapertura de las consultas como «una tomadura de pelo» a la ciudadanía. «Contratar 300 consultas no es, ni mucho menos, reabrir un servicio sanitario», apostilló.

Mientras tanto, desde el Partido Popular provincial han celebrado la reapertura del servicio como «un compromiso cumplido de María Guardiola con la sanidad y con Cáceres». «Se trata de un servicio que el Gobierno del PSOE suspendió en el año 2019», han recordado los populares en un comunicado. «Extremadura invierte más en sanidad que antes», zanjan.