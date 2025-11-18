HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
Imagen de archivo de una de las salas de espera para consultas del Hospital Universitario de Cáceres. HOY

La plataforma ciudadana de Cirugía Vascular acoge con cautela la reapertura de las consultas en Cáceres

El grupo municipal socialista confía en que la decisión sea definitiva y no se trate de un «anuncio electoral» mientras el PP provincial destaca que es un «compromiso cumplido de María Guardiola»

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:38

Comenta

La plataforma ciudadana creada en Cáceres para exigir la vuelta de Cirugía Vascular celebra el regreso de las consultas seis años después del cierre ... del servicio, pero no tira demasiados fuegos artificiales ya que, de momento, no habrá intervenciones quirúrgicas y los pacientes cacereños seguirán siendo derivados a Badajoz para operarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  3. 3 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  4. 4

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  5. 5

    La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas
  6. 6 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  7. 7

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  8. 8 Grave tras un choque frontal en la EX-370, en Plasencia
  9. 9

    Cuatro detenidos por atracar con una tijera de podar en una tienda cerca del hospital de Mérida
  10. 10

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La plataforma ciudadana de Cirugía Vascular acoge con cautela la reapertura de las consultas en Cáceres

La plataforma ciudadana de Cirugía Vascular acoge con cautela la reapertura de las consultas en Cáceres