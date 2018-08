Un año de Plataforma contra la mina El 14 de abril se celebró una manifestación en contra del proyecto de la mina de litio. :: hoy El movimiento ciudadano opuesto al proyecto del litio ha mantenido un firme pulso en la calle CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 5 agosto 2018, 09:53

En julio de 2017 sondeos e investigaciones en el entorno de Valdeflores alertaban a vecinos de la zona y colectivos ciudadanos y ecologistas sobre un proyecto minero en ciernes que hacía saltar las alarmas. Tecnología Extremeña del Litio, la sociedad en la que se agrupan Valoriza Minería (del Grupo Sacyr) y la australiana Plymouth Minerals ponía una metafórica chincheta en Cáceres, en donde se establecería una industria de litio a cielo abierto muy cerca de la población, en la falda de la Montaña.

Más información La Junta sancionará a la empresa de la mina por abrir caminos en la Montaña

El proyecto fue generando una movilización a modo de lluvia fina al que fueron sumándose personas que trabajaban desde distintos ámbitos. «Teníamos que ir rápido, ya estaban abriendo caminos», explica Eduardo Mostazo, uno de los portavoces de la Plataforma Salvemos la Montaña, a la que se ha ido subiendo y bajando gente, pero que ha logrado al menos 60 miembros activos hayan trabajado en varios flancos: búsqueda de información, movilización popular e interlocución con los partidos políticos, entre otras funciones. «Es como una gran empresa que trabaja en conjunto», describe. La diversidad de sus integrantes ha sido uno de los elementos que ha configurado el ADN de esta agrupación, que eligió el color verde para encarnar su lucha. «Es muy diverso, al principio había gente de partidos políticos, de asociaciones vecinales, conservacionistas, gente interesada en el Medio Ambiente, en las leyes, de todos los sectores y de todas las ideologías, lo más espectacular ha sido que haya tanta gente que está comprometida y activa». Las redes sociales y su continua presencia en medios han sido importantes para un movimiento muy empeñado en cuestionar la información que iba llegando por parte de la empresa, como el número de puestos de trabajo que se brindarían, 200 según la empresa, no más de 10 según Salvemos la Montaña. El ten con ten con la compañía ha sido algo que ha caracterizado este año de lucha. «No nos podíamos parar, porque si nos paramos la empresa avenza».

ALGUNOS HITOS Julio de 2017 Comienzan las movilizaciones tras los sondeos e investigaciones en el entorno de Valdeflores. Enero de 2018 Una marcha popular a la zona genera una gran afluencia de público. Días después, el PP hace pública su postura contra la mina. Febrero de 2018 Se celebra en la Plaza Mayor una concentración con 2.000 asistentes.

Uno de los hitos que Mostazo recuerda por la importancia que tuvo fue una marcha popular por la zona afectada que se llevó a cabo a finales de enero y que congregó a cerca de un millar de personas. Esa misma semana, el 25 de enero, el presidente del PP, José Antonio Monago y la alcaldesa Elena Nevado, mostraron su más firme rechazo al proyecto, lo que hacía mucho más difícil que éste prosperara. El 4 de febrero se produjo la primera concentración masiva en la Plaza Mayor en contra de la mina de litio. Además de unas 2.000 personas, asistieron representantes de PSOE, PP y Cáceres Tu, los partidos que en el Ayuntamiento mostraron de forma abierta su oposición al proyecto y el 19 de abril votaron en contra del cambio del PGM (Plan General Municipal), necesario para que la iniciativa echara a andar. Desestimada la opción de la declaración de un Proyecto de Interés Regional (PIR) por parte de la Junta, el proyecto va perdiendo opciones.

«Lo más espectacular ha sido que haya tanta gente que está comprometida y activa» Eduardo Mostazo Portavoz

Tal y como describe Mostazo, la interlocución con los partidos políticos de Cáceres ha sido positiva. «Nos hemos reunido con todos excepto con Ciudadanos y siempre nos han agradecido la información que les hemos dado». Esta valoración no quita que, a juicio de Edu Mostazo, los partidos muestren sus contradicciones como que «el PP dice que no se opone a la minería, sino a este proyecto», lo cual, a su juicio, le hace dejar de lado la empatía con otras localidades en las que «no se está cumpliendo la legalidad». Sobre el PSOE señala que «a pesar de apostar por una economía verde y circular, después está invitando a las empresas mineras». En este proceso Mostazo critica que «la administración haya puesto muchas trabas para obtener información, los compromisos de participación ciudadana y transparencia es como si hubiera desaparecido». Tal y como publicó ayer este periódico, la Junta sancionará a la empresa de la mina por abrir caminos en la montaña, una de las respuestas que esperaba esta plataforma.

El 14 de abril llevaron a cabo una manifestación que también contó con mucho respaldo ciudadano. Han organizado numerosas charlas con expertos para contextualizar el impacto que la mina de litio podía tener en Cáceres.

Continúan trabajando y alerta. De cara al próximo curso exigirán a los partidos «claridad para saber cómo van a aplicar la ley» e intentar llegar a todas las administraciones, y ser escuchados en la Junta igual que lo han sido en el ámbito local.