HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la estación Arroyo-Malpartida en octubre de este año. JORGE REY

Una plataforma cívica pide conservar las vías de la estación Arroyo-Malpartida por ser «patrimonio ferroviario»

Familiares de antiguos trabajadores critican la retirada de estos elementos y piden que se almacenen para poder crear un futuro museo

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:10

Comenta

Se llama plataforma cívica '35402, historia y legado del ferrocarril' y está formada por familiares de los antiguos ferroviarios que prestaron servicio en la estación Arroyo-Malpartida ... .

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  2. 2 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  5. 5

    El principal testigo era el homicida
  6. 6 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  7. 7

    Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES
  8. 8 Santa Cecilia suena en el centro de Badajoz y se saborea en Ifeba
  9. 9

    Las acusaciones contra Sánchez y Gallardo quieren tener voz propia en el juicio
  10. 10

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una plataforma cívica pide conservar las vías de la estación Arroyo-Malpartida por ser «patrimonio ferroviario»

Una plataforma cívica pide conservar las vías de la estación Arroyo-Malpartida por ser «patrimonio ferroviario»