Una plataforma cívica pide conservar las vías de la estación Arroyo-Malpartida por ser «patrimonio ferroviario»
Familiares de antiguos trabajadores critican la retirada de estos elementos y piden que se almacenen para poder crear un futuro museo
Cáceres
Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:10
Se llama plataforma cívica '35402, historia y legado del ferrocarril' y está formada por familiares de los antiguos ferroviarios que prestaron servicio en la estación Arroyo-Malpartida ... .
Este colectivo alerta del desmontaje de vías que se está llevando a cabo en esta estación, «excepto las que son necesarias para la explotación ferroviaria», precisa en un comunicado.
La plataforma, de nueva creación, critica la actuación de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y pide que almacene el material retirado en el muelle de la estación de Cáceres con la vista puesta en la creación de un futuro museo ferroviario en Arroyo-Malpartida.
«Queremos manifestar nuestra oposición a la aberración que ha cometido Adif», denuncia. «También han sido desmontados –agrega– diversos elementos técnicos como son las marmitas y contrapesas de los desvíos de vía y las aguadas que servían para dar agua a las locomotoras de vapor». Según la plataforma, que va a iniciar una campaña de difusión en redes sociales, la decisión solo ha servido «para destrozar el patrimonio ferroviario».
En el comunicado que esta plataforma cívica ha hecho llegar a este diario, pide a Adif que «de manera inmediata» almacene y ponga bajo custodia en Cáceres los elementos retirados «y que no sean achatarrados o cedidos a museos del ferrocarril o asociaciones», indican.
Demandan además todos los datos topográficos de las vías desmontadas. «La estación Arroyo-Malpartida tuvo una enorme importancia en el ferrocarril español como nudo de la línea internacional que discurría hacia Portugal», señala el colectivo, muy vinculado sentimentalmente a este lugar.
«Adif –prosigue– no debe excusarse en la poca actividad de la estación y mucho menos en problemas de seguridad, ya que nunca jamás se han producido accidentes por arrollamientos», indica la plataforma. «Nos preguntamos la razón por la que en la estación de Mora La Nova en Tarragona no han sido desmontadas sus vías y en Arroyo-Malpartida sí lo han hecho cuando ambas estaciones son muy similares en cuanto a la operatividad y explotación ferroviaria», agrega.
Hay que recordar que la estación cacereña sigue en uso y que por aquí pasa un tren que comunica Valencia de Alcántara con la capital.
En proyecto
En el trasfondo de las críticas y reclamaciones hay un proyecto que la plataforma quiere llevar a cabo y que consiste en crear el futuro museo ferroviario de la estación Arroyo-Malpartida como lugar para recordar y preservar la historia del ferrocarril en la provincia de Cáceres.
Por todo ello, el colectivo reclama a Adif «la custodia y preservación» de los elementos técnicos desmontados en Arroyo-Malpartida. Insta también al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a que se haga con la antigua mesa de enclavamientos y la antigua placa giratoria de la estación de Cáceres, «así como todos los elementos que se desmonten en las estaciones de la provincia cacereña», señala. Avanza la plataforma que creará un listado de los elementos existentes para preservarlos y poder conocer la historia del ferrocarril cacereño.
Comunica, entre otras cuestiones, que pedirá la cesión de aquellos vehículos ferroviarios que pertenecían a las antiguas compañías encargadas de la explotación de la estación hasta la llegada de Renfe en el año 1941.
La estación se inauguró a finales del siglo XIX y Arroyo-Malpartida se convirtió en núcleo neurálgico y central de la línea que unía Madrid con Lisboa.
Adif indica que el material levantado se entrega a la empresa pública Emfesa
Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ha indicado a este diario que las vías y otros elementos retirados de la estación Arroyo-Malpartida se entregan a Emfesa. Se trata de una sociedad mercantil pública dedicada a la gestión y enajenación de materiales ferroviarios, así como a la limpieza y mantenimiento de vías y estaciones de ferrocarril, según consta en su página web.
Los integrantes de la plataforma cívica promovida por descendientes de antiguos ferroviarios de la estación cacereña tendrían que contactar, por tanto, con esta empresa para lograr el material.
Por otro lado, desde Adif se precisa que la actuación llevada a cabo en Arroyo-Malpartida forma parte de una operación anunciada hace justo un año, en noviembre de 2024. Se trata de una intervención de modernización cifrada en casi nueve millones de euros que afecta al tramo comprendido entre Cáceres y Valencia de Alcántara, que es el que discurre por Arroyo-Malpartida.
Estas actuaciones, según Adif, van destinadas a modernizar el sistema de señalización y telecomunicaciones entre ambas estaciones de la línea, Cáceres y Valencia de Alcántara, separadas por una longitud de 95,7 kilómetros.
Se contempla la instalación de nuevos enclavamientos electrónicos y bloqueos automáticos y la instalación de un nuevo sistema de telecomunicaciones por fibra óptica entre Cáceres y Arroyo-Malpartida. Las actuaciones, que cuentan con un plazo de ejecución de 28 meses, fueron adjudicadas hace un año a la UTE Alstom Transporte-Instalaciones Eléctricas Asturianas.
