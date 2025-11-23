Una plataforma cívica pide conservar las vías de la estación Arroyo-Malpartida por ser «patrimonio ferroviario»

Se llama plataforma cívica '35402, historia y legado del ferrocarril' y está formada por familiares de los antiguos ferroviarios que prestaron servicio en la estación Arroyo-Malpartida ... .

Este colectivo alerta del desmontaje de vías que se está llevando a cabo en esta estación, «excepto las que son necesarias para la explotación ferroviaria», precisa en un comunicado.

La plataforma, de nueva creación, critica la actuación de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y pide que almacene el material retirado en el muelle de la estación de Cáceres con la vista puesta en la creación de un futuro museo ferroviario en Arroyo-Malpartida.

«Queremos manifestar nuestra oposición a la aberración que ha cometido Adif», denuncia. «También han sido desmontados –agrega– diversos elementos técnicos como son las marmitas y contrapesas de los desvíos de vía y las aguadas que servían para dar agua a las locomotoras de vapor». Según la plataforma, que va a iniciar una campaña de difusión en redes sociales, la decisión solo ha servido «para destrozar el patrimonio ferroviario».

En el comunicado que esta plataforma cívica ha hecho llegar a este diario, pide a Adif que «de manera inmediata» almacene y ponga bajo custodia en Cáceres los elementos retirados «y que no sean achatarrados o cedidos a museos del ferrocarril o asociaciones», indican.

Demandan además todos los datos topográficos de las vías desmontadas. «La estación Arroyo-Malpartida tuvo una enorme importancia en el ferrocarril español como nudo de la línea internacional que discurría hacia Portugal», señala el colectivo, muy vinculado sentimentalmente a este lugar.

Ampliar Otra imagen de la estación Arroyo-Malpartida. JORGE REY

«Adif –prosigue– no debe excusarse en la poca actividad de la estación y mucho menos en problemas de seguridad, ya que nunca jamás se han producido accidentes por arrollamientos», indica la plataforma. «Nos preguntamos la razón por la que en la estación de Mora La Nova en Tarragona no han sido desmontadas sus vías y en Arroyo-Malpartida sí lo han hecho cuando ambas estaciones son muy similares en cuanto a la operatividad y explotación ferroviaria», agrega.

Hay que recordar que la estación cacereña sigue en uso y que por aquí pasa un tren que comunica Valencia de Alcántara con la capital.

En proyecto

En el trasfondo de las críticas y reclamaciones hay un proyecto que la plataforma quiere llevar a cabo y que consiste en crear el futuro museo ferroviario de la estación Arroyo-Malpartida como lugar para recordar y preservar la historia del ferrocarril en la provincia de Cáceres.

Por todo ello, el colectivo reclama a Adif «la custodia y preservación» de los elementos técnicos desmontados en Arroyo-Malpartida. Insta también al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a que se haga con la antigua mesa de enclavamientos y la antigua placa giratoria de la estación de Cáceres, «así como todos los elementos que se desmonten en las estaciones de la provincia cacereña», señala. Avanza la plataforma que creará un listado de los elementos existentes para preservarlos y poder conocer la historia del ferrocarril cacereño.

Comunica, entre otras cuestiones, que pedirá la cesión de aquellos vehículos ferroviarios que pertenecían a las antiguas compañías encargadas de la explotación de la estación hasta la llegada de Renfe en el año 1941.

La estación se inauguró a finales del siglo XIX y Arroyo-Malpartida se convirtió en núcleo neurálgico y central de la línea que unía Madrid con Lisboa.