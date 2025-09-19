La plataforma Cáceres con Palestina convoca una concentración en la plaza Mayor

Redacción CÁCERES. Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Bajo el lema ‘Por el fin del genocidio en Palestina y por la solidaridd entre pueblos’ la plataforma Cáceres con Palestina ha convocado para hoy una concentración en la plaza Mayor a las 20.30 horas.

Esta convocatoria se suma a otros actos que se han llevado a cabo recientemente en la capital cacereña en repulsa a la violencia contra población civil palestina en la Franja de Gaza por parte de Israel. El pasado sábado un total de 130 personas se sumaron a la acción ‘Pasando lista’, en la que se leyeron los nombres de los niños gazatíes asesinados en el conflicto.

El pasado junio un centenar de personas, mujeres en su mayor parte, vestidas de negro y con bebés simulados envueltos en sudarios blancos recorrieron el centro de la ciudad para denunciar el asedio contra la población civil.