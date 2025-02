«Nos plantamos aquí, señor Salaya», dicen los mandos de la Policía Local de Cáceres al alcalde

«Los mandos de la policía local nos plantamos aquí señor Salaya, hasta que exista una solución real y aprobada por escrito», afirman los jefes ... de la Policía Local en una nota de prensa que han hecho llegar a este Diario.

Señalan que se verán obligados a trabajar únicamente el día que les corresponda, «obviando si en algún turno hay o no un responsable con categoría de mando para ser responsable del servicio».

Se sienten engañados

Oficiales, subinspectores e inspectores dicen sentirse engañados por el alcalde, ya que en febrero de 2020, según ellos, les prometió una solución a su situación. Afirman en sus quejas, que los oficiales realizan a diario funciones de subinspector e incluso les nombran jefes del cuerpo por resolución de alcaldía por libranza del inspector jefe; subinspectores realizan las funciones propias de inspector e incluso en ocasiones las de intendente; y el inspector hace de sí mismo y de intendente (cuya plaza sigue vacante desde el año 2012), «sin dejar de lado –añaden– que el otro inspector recién aprobado no se incorpora de su liberación sindical por cuestiones obvias y económicas, pues si lo hiciera tendría menos retribuciones que estando liberado, todo un sin sentido».

Dicen que cuentan actualmente con solo siete oficiales operativos a turnos, tres subinspectores y el inspector jefe, lo que para ellos es insuficiente para esta ciudad.

«Eventos y más eventos»

«Eso sí –indica la nota de prensa–, queremos eventos y más eventos, a costa de no descansar ni en nuestros días libres de turno porque con todo lo que tenemos que hacer a diario, debemos planificar en dos días mal contados (desde casa la mayoría de las veces), los 'compromisos' y peticiones de última hora a los que no dicen nunca que no, por estar en los meses previos a unas elecciones, pisoteando más si cabe a los obreros que deberían defender, pues sus propias siglas incluyen esa palabra cuyo significado para los mandos han olvidado».

Se quejan también de no contar con el apoyo de los sindicatos, «apoyo -indican-, que sí pidieron ellos para cuestiones de interés para los agentes como la última gesta laboral por un cuadrante digno, y que ayudase a conciliar la vida familiar y que los mandos apoyaron sin dudarlo». Aseguran que tanto los políticos que mandan en el Ayuntamiento como los sindicatos, «solo piensan en los votos, unos de los ciudadanos y otros de los funcionarios, pisoteando cuando les viene en gana los derechos laborales de los mandos, llamando a sus teléfonos particulares a cualquier hora, estando o no trabajando, porque deciden de hoy para esta tarde cuestiones que planificarlas llevan semanas y perdonen la expresión, solo nos miran bien para sacarles las castañas del fuego».