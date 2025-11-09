El plan para mejorar la estética de la zona de Pintores afecta a 102 locales del centro de Cáceres

Se avecina una operación de cambio de estética en la zona comercial del centro histórico de Cáceres que afectará a la calle Pintores y otras ... tres calles de su zona de influencia: San Pedro, Moret y Paneras. Se intervendrá, en total, en 102 fachadas para unificar su imagen y poner fin a las pintadas que proliferan en sus muros. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento, contempla además la instalación de toldos desmontables en la calle Gómez Becerra, otra de las vías comerciales de la ciudad, situada en este caso junto al Paseo de Cánovas.

El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a concurso «las obras de rehabilitación comercial del centro histórico de Cáceres y calle Gómez Becerra» con un presupuesto base de licitación de 399.952 euros (impuestos incluidos). Las empresas tienen de plazo hasta el próximo 24 de noviembre para presentar sus ofertas.

Estas intervenciones están financiadas por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. Al proyecto de Pintores se destinan 216.579 euros y al de Gómez Becerra, 183.373 euros.

Ampliar Los toldos de Gómez Becerra se sujetarán con perfiles metálicos que irán anclados al suelo, según se recoge en el proyecto. HOY

«En el centro histórico los espacios presentan síntomas generalizados de pérdida de atractivo comercial, con un notable incremento de locales vacíos, degradación del tejido residencial superior y escasa iniciativa privada. Esta situación resulta especialmente preocupante al encontrarse en el eje principal de acceso a la Ciudad Monumental, por donde transitan tanto ciudadanos como turistas», se recoge en el proyecto, que ha sido redactado por los arquitectos Francisco Hipólito Ojalvo, Alba de la Fuente Ugalde y Marco Lado Fuentes.

Se plantea intervenir en un total de 102 fachadas: 36 en Pintores, 34 en Moret, 18 en San Pedro y 14 en Paneras. Aunque el proyecto detalla actuaciones individualizadas para cada una de ellas, hay intervenciones que son generalizadas: la renovación de rótulos, la pintura de las fachadas, la reforma de la iluminación, el pintado de cables y la limpieza de grafitis. «El presente proyecto no interviene en ningún sistema estructural (...) Se limita exclusivamente a actuaciones de mejora estética y adecuación de la imagen urbana de locales en el centro histórico de Cáceres», se subraya en la memoria descriptiva del proyecto.

La obra de los toldos de Gómez Becerra deberá estar totalmente ejecutada antes del próximo 31 de diciembre

Se buscará una uniformidad en los rótulos que lucen en la actualidad tiendas textiles, cafeterías y otro tipo de establecimientos. En líneas generales, «los nuevos rótulos deberán ser preferiblemente rotulaciones de letras corpóreas adheridas directamente al paramento, sin elementos de transición como pancartas», se explica en el texto.

Se contempla, además, el picado de enfoscados, la pintura de la fachada del local, la supresión de los cierres de seguridad, la reforma de la iluminación para incluir focos orientables, luminarias LED o instalaciones empotradas o de superficies, el pintado de cables para su integración cromática en la fachada, la eliminación de pintadas mediante medios químicos, mecánicos o mediante la combinación de ambos según el soporte.

Zona de sombra

La segunda gran pata sobre la que se articula el proyecto tiene como escenario de actuación la calle Gómez Becerra, que fue remodelada en 2021 y luce desde entonces una plataforma única de 200 metros en el tramo comprendido desde la calle Hermandad hasta la intersección con la avenida de España. Esta obra sirvió además para peatonalizar este tramo.

El proyecto contempla «una cubrición textil desmontable», a la que se destinan 183.373 euros. Estos toldos (compuestos por módulos de PVC microperforado) se sujetarán con una estructura de perfiles metálicos que se anclarán al pavimento mediante zapatas de hormigón armado.

«El diseño del sistema permite su desmontaje completo al finalizar la temporada estival», se recoge en el proyecto. Estas obras deberán quedar «totalmente ejecutadas» antes del 31 de diciembre de 2025, según se precisa.