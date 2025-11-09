HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vista general de la calle Pintores, que mejorará su estética junto a Paneras, Moret y San Pedro. JORGE REY

El plan para mejorar la estética de la zona de Pintores afecta a 102 locales del centro de Cáceres

Sale a concurso la intervención en el área comercial con un presupuesto de 400.000 euros: incluye la instalación de toldos en Gómez Becerra

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:51

Se avecina una operación de cambio de estética en la zona comercial del centro histórico de Cáceres que afectará a la calle Pintores y otras ... tres calles de su zona de influencia: San Pedro, Moret y Paneras. Se intervendrá, en total, en 102 fachadas para unificar su imagen y poner fin a las pintadas que proliferan en sus muros. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento, contempla además la instalación de toldos desmontables en la calle Gómez Becerra, otra de las vías comerciales de la ciudad, situada en este caso junto al Paseo de Cánovas.

