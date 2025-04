Piti Hurtado presenta su libro sobre Michael Jordan y LeBron James

Redacción CÁCERES. Martes, 25 de junio 2024, 07:43 Comenta Compartir

El entrenador y comentarista televisivo de baloncesto cacereño Piti Hurtado presenta hoy a las 19.30 horas en Las Caballerizas su libro ‘GOAT. Una historia de la Pitipedia’, escrito junto a Antonio Pacheco.

El libro trata sobre el debate entre los aficionados al baloncesto sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos (en ingles Greatest Of All Time, o GOAT), Michael Jordan o LeBron James, con un análisis comparativo entre ambas estrellas en el que no falta el humor.

El acto de esta tarde en Las Caballerizas servirá también para presentar el campus de baloncesto que Piti Hurtado dirige cada verano en Extremadura.