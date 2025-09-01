HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de homenaje el sábado por la noche. HOY

Las pistas de San Francisco llevan ya el nombre de Alejandro Martínez 'Bobi'

Redacción

CÁCERES.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:04

El barro de San Francisco ha rendido homenaje al histórico dirigente vecinal y directivo de la Federación Extremeña de Fútbol Alejandro Martínez, 'Bobi', fallecido el pasado junio, en un acto de reconocimiento a su dedicación al barrio de San Francisco y a su pasión por el deporte.

En el acto celebrado el sábado por la noche estuvieron presentes sus familiares, amigos y vecinos, así como el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales.

«Cuando los gestos y las acciones te salen del corazón, se nota, porque se hacen con sinceridad. Eso le pasaba a Alejandro, a 'Bobi', y es de justicia reconocérselo. Esa dedicación a su barrio y su pasión por el deporte de base no debían caer en saco roto», dijo Mateos. «Por eso desde el Ayuntamiento no dudamos ni un segundo en que cuando reformáramos estas pistas que tantos años llevaban olvidadas llevarían su nombre», resaltó el alcalde

Esta actuación se enmarca en un proyecto más amplio de mejora de instalaciones deportivas de la ciudad, como las de La Madrila, Los Castellanos y Llopis, así como los próximos trabajos en pabellones como el Teodoro Casado del Vivero y la piscina cubierta de Casa Plata-Nuevo Cáceres.

«Todo con el objetivo de que se pueda practicar deporte en todos los barrios en las mejores condiciones posibles», indicó Mateos que recordó que Cáceres opta a ser Ciudad Europea del Deporte en 2026. «El tejido deportivo local, clubes, asociaciones y personas comprometidas, será el motor de este proyecto, todo un reto que seguro a 'Bobi' le hubiera encantado disfrutar», añadió.

En el acto, el alcalde hizo entrega de un ramo de flores y una placa conmemorativa a la viuda y a la familia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  3. 3 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  4. 4

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  5. 5 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz
  6. 6 Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense
  7. 7 Una vecina de Don Benito denuncia que Andalucía no tramita su pensión de invalidez
  8. 8

    El comedor San Vicente de Paul de Badajoz pide ayuda
  9. 9 Investigadores extremeños descubren que los corderos engordan más rápido si comen ajo deshidratado
  10. 10

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las pistas de San Francisco llevan ya el nombre de Alejandro Martínez 'Bobi'

Las pistas de San Francisco llevan ya el nombre de Alejandro Martínez &#039;Bobi&#039;