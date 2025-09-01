Las pistas de San Francisco llevan ya el nombre de Alejandro Martínez 'Bobi'

Redacción CÁCERES. Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:04 Comenta Compartir

El barro de San Francisco ha rendido homenaje al histórico dirigente vecinal y directivo de la Federación Extremeña de Fútbol Alejandro Martínez, 'Bobi', fallecido el pasado junio, en un acto de reconocimiento a su dedicación al barrio de San Francisco y a su pasión por el deporte.

En el acto celebrado el sábado por la noche estuvieron presentes sus familiares, amigos y vecinos, así como el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales.

«Cuando los gestos y las acciones te salen del corazón, se nota, porque se hacen con sinceridad. Eso le pasaba a Alejandro, a 'Bobi', y es de justicia reconocérselo. Esa dedicación a su barrio y su pasión por el deporte de base no debían caer en saco roto», dijo Mateos. «Por eso desde el Ayuntamiento no dudamos ni un segundo en que cuando reformáramos estas pistas que tantos años llevaban olvidadas llevarían su nombre», resaltó el alcalde

Esta actuación se enmarca en un proyecto más amplio de mejora de instalaciones deportivas de la ciudad, como las de La Madrila, Los Castellanos y Llopis, así como los próximos trabajos en pabellones como el Teodoro Casado del Vivero y la piscina cubierta de Casa Plata-Nuevo Cáceres.

«Todo con el objetivo de que se pueda practicar deporte en todos los barrios en las mejores condiciones posibles», indicó Mateos que recordó que Cáceres opta a ser Ciudad Europea del Deporte en 2026. «El tejido deportivo local, clubes, asociaciones y personas comprometidas, será el motor de este proyecto, todo un reto que seguro a 'Bobi' le hubiera encantado disfrutar», añadió.

En el acto, el alcalde hizo entrega de un ramo de flores y una placa conmemorativa a la viuda y a la familia.