La pista deportiva de Batalla del Salado en Cáceres ya está en uso tras su reforma integral

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en servicio la pista polideportiva de la calle Batalla del Salado tras la reforma integral ejecutada por las concejalías ... de Infraestructuras y Deportes. La actuación ha contado con un presupuesto de 180.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, centrado en la mejora de las condiciones estructurales y funcionales de la instalación.

Los trabajos han incluido la elevación de los muros perimetrales, la instalación de una cubierta para mitigar los efectos de las inclemencias meteorológicas y la colocación de paneles acústicos destinados a reducir las molestias al vecindario. Estas intervenciones permiten que la pista adquiera características similares a las de un pequeño pabellón, favoreciendo su utilización durante los meses de peor clima, según destaca el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El Servicio de Edificación prevé una segunda fase que abordará la renovación total del pavimento y la mejora de las puertas de acceso, con el objetivo de asegurar un cerramiento completo y una mayor protección frente a los cambios de temperatura. Esta continuidad en la intervención busca completar la modernización de la instalación y optimizar su rendimiento.

Pabellones saturados

La reforma también contribuye a aliviar la saturación de los pabellones municipales durante el invierno, especialmente mientras se desarrollan las obras del pabellón Teodoro Casado. Actualmente, la pista está siendo utilizada por clubes federados y acoge la actividad de las Escuelas Cacereñas de Voleibol y del equipo Diverceres. Una vez concluida la remodelación del citado pabellón, la instalación volverá a estar disponible para el conjunto de la ciudadanía.

La concejala de Deportes señala que con esta obra se ha respondido a «una demanda histórica del vecindario y del tejido deportivo de la ciudad». En estos meses de masificación de competiciones deportivas y entrenamientos se convertirá en un pabellón deportivo, y una vez que pase la temporada regular de competiciones, se abrirá al público en general, con horas libres disponibles para toda la ciudadanía. «En cuanto el pabellón Teodoro Casado reabra tras su reforma, esta pista volverá a estar disponible para cualquier vecino o vecina», apunta Rodríguez.