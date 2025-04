Los pisos de Cáceres ya no están entre los más baratos de España

Se acaban los chollos. Cáceres, tanto la ciudad como la provincia, han aparecido tradicionalmente en el furgón de cola de la lista inmobiliaria. Aquí estaban ... los pisos más baratos, o al menos la proporción euros-metro cuadrado situaba el nombre de Cáceres entre los que figuraban en la parte baja de una clasificación que suele mantener en lo más alto a San Sebastián, Barcelona o Madrid. Esto último no cambia, pero entre las capitales españolas, la cacereña tiene ya por debajo nada menos que a otras 22 ciudades en lo que a los precios de la vivienda se refiere.

De hecho, Cáceres está en la mitad de un listado en el que hay una cifra que llama la atención. En 2022 fue la segunda capital de provincia en la que más subió el precio medio, nada menos que un 16,5 por ciento. La mayor subida se produjo en Teruel (19,6) y la tercera más alta fue la de Segovia (16). El precio medio de la vivienda ya es en Cáceres de 1.436 euros por metro cuadrado, según el último estudio del Colegio de Registradores de la Propiedad de España. Sobre la credibilidad de esos datos, el presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria es claro: «De todas las estadística, esa es la más fiable», resume.

Pero para hacerse una idea de si antes se pagaba poco por comprar un piso y ahora se paga más hay que buscar otros dos datos. Uno, el de los precios previos; y segundo, el de las operaciones. En la Estadística Registral Inmobiliaria del último trimestre de 2021 se atribuía a Cáceres un precio de 1.232 euros por metro cuadrado, con una exigua subida del 1,2 por ciento.

Hace algo menos de una década, a la salida de la anterior crisis, en 2014, el Ministerio de Fomento (ahora Movilidad) atribuía a Cáceres un precio medio de 1.060 euros.

17% aumentaron las compra-ventas en 2022, según estadística registral. Fueron 3.903 operaciones en la provincia, 642 de pisos nuevos

La actividad del mercado al cierre de 2022 fue intensa. Eso dicen al menos las operaciones ejecutadas. En este caso, con datos de toda la provincia, los registradores de la propiedad recogen casi 4.000 compra-ventas. Son exactamente 3.903, un 17,4 por ciento más de un año a otro. La mayoría de las operaciones son en casas de segunda mano, la opción preferida por los cacereños. Son 3.261. Ello supone, 8 de cada 10. Pero hay otra particularidad: los pisos nuevos que se adquirieron suman 642. La subida de operaciones supera el 78 por ciento. El caso más próximo es el de Álava, que tiene un incremento del 69 por ciento. La media nacional es próxima al dos por ciento. Según eso, queda la duda de si esto es posible en la provincia cacereña, donde la vivienda de estreno parece haber tenido una actividad frenética. Ya en 2021 subió otro 13 por ciento.

«Se han oficializado ahora compras que se hicieron justo después de la pandemia. Se han entregado viviendas que se compraron a partir de 2019. A ello se une que puestos a comprar, se ha preferido optar por pisos nuevos. El mercado del alquiler es ruinoso, con poca oferta y mala. Muchos de los que no pueden alquilar se han visto obligados a comprar». La explicación es de Francisco Marroquín. El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres (Coapi) sugiere, además, que los cacereños han terminado de dar salida al 'colchón' de los ahorros del confinamiento. Ello explica, según él, tanto la subida de las operaciones como de los precios, con el 16,5 por ciento en Cáceres ciudad. «Es un incremento de precios bastante real. Y es bueno que Cáceres se perciba como una ciudad no tan barata. La hace más atractiva a la inversión», sugiere Marroquín.

Otra situación que se ha producido, opina, es que ante el anuncio de una subida de tipos, muchos compradores recibieron el 'empujón' definitivo para decidirse. El resultado, esos cerca de 4.000 pisos que cambiaron de mano el año pasado en la provincia. Fueron 3.324 en 2021. Antes de la pandemia, en 2019, no se llegaba a los 3.000. Eran 2.832, una cifra similar a la de hace una década. En 2012, aún con la crisis a cuestas, se firmaron 2.721 operaciones.

Ciclos

Curiosamente, a nivel nacional las compras de pisos nuevos tuvieron entre octubre y diciembre de 2022 «la cuantía interanual más baja» de los cuatro trimestres anteriores.

«Las tendencias y ciclos tardan en llegar a Cáceres. Ocurrió con la crisis de 2007 y también pasa cuando hay una mejora económica, que aquí llega después», apunta Marroquín. Sobre el inicio de 2023 en el mercado inmobiliario cacereño, el balance del responsable de los agentes inmobiliarios es escueto: «Está siendo malo».

Con los precios en su ciclo alto y los tipos de interés al alza, cabe cuestionarse si lo que vendrá no serán menos préstamos, menos operaciones y precios a la baja. «Ahora se percibe mayor recelo a gastar. Quienes tenían posibilidad de comprar ya lo hicieron para evitar l a subida de tipos, pero no vamos a jugar a futurólogos. En Cáceres no se está dando ningún 'boom' inmobiliario. ¿Que se ven muchas grúas en el horizonte? También las había en 2007 y ya sabemos lo que vino después», concluye.