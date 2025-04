El precio y la poca oferta dificultan el alquiler de vivienda en Cáceres

Al hilo de la vuelta o la llegada de estudiantes a Cáceres por el regreso de las clases universitarias en septiembre, surge una cuestión que ... siempre aparece durante el mes de agosto: la búsqueda de pisos en alquiler para el curso. Algunos continúan en la misma vivienda que el año pasado, pero otros muchos se ven obligados a buscar una nueva, algo que hoy en día puede suponer una verdadera odisea.

La demanda, alta actualmente, es parecida a la de otros veranos, aunque no ocurre lo mismo con la oferta, que ha descendido. Esta situación reduce las opciones para las personas que se encuentran buscando piso de forma urgente ya sea por trabajo o de cara al próximo curso.

Los precios también se encuentran en alza. Sin embargo, según datos del informe de julio de pisos.com, Cáceres es la quinta capital de provincia más barata para alquilar (6,39 euros por metro cuadrado) y, aunque los precios aumentan, no se sitúan entre los de las capitales donde más suben. El coste del arrendamiento en la ciudad se sitúa casi cuatro euros por metro cuadrado por debajo de la media nacional, que es de 10,24 euros por metro cuadrado.

Mari Ángeles, estudiante de Educación Infantil, estuvo el pasado año en un piso en la avenida de Moctezuma y confiesa que encontrar uno nuevo no ha sido nada fácil. «Estábamos un poco agobiadas porque no encontrábamos nada. Nos pusimos en contacto con varios pisos e inmobiliarias y algunas ni nos contestaban», asegura. Señala además que era difícil encontrar un piso económico para tres personas que estuviera en buenas condiciones. Finalmente, lograron localizar uno, también por Moctezuma, después de contactar con una inmobiliaria. «Nos enseñaron un piso de tres que tenían disponible que era muy bonito y estaba bien cuidado», afirma.

También buscan casa los trabajadores, Algunos solo llegan de forma temporal y el poco tiempo de sus contratos influye en que, de forma general, muchos arrendadores se muestren reticentes a conceder el alquiler. Este problema se suma al resto que sufren los estudiantes.

En la actualidad, «existe un déficit enorme en la media estancia», remarca el agente inmobiliario Tomás Pintor, ya que, más allá de la poca oferta, a los arrendadores no les interesa, por lo general, firmar contratos con inquilinos que vayan a permanecer solo unos pocos meses.

También tienen problemas los que buscan un arrendamiento de larga duración. Un ejemplo de ello es el caso de Desirée, que tuvo que venir a Cáceres para trabajar y lleva dos meses buscando un piso para compartir con su familia, compuesta por ella, su marido y sus tres hijos.

Sin tener expectativas muy concretas, relata que su experiencia está siendo complicada, ya que tras mucho tiempo mirando, no consiguen un piso adecuado para sus circunstancias. «Los que nos quieren alquilar están en mala condición porque son para estudiantes y no están preparados para una familia. Los que están bien no nos los alquilan porque tenemos niños», comenta. En la actualidad, Desirée y su familia permanecen de forma temporal en una vivienda que, según afirma la actual inquilina, no se adapta a las condiciones que buscan.

Ayudas para la vivienda

Ante la subida de gastos básicos, como puede ser el del alquiler, varias instituciones han puesto en marcha medidas con las que se pretende abaratar en cierta medida el coste de la vivienda. Una de las acciones más importantes presentadas recientemente ha sido el bono de alquiler joven. La Junta abrió en julio el plazo para solicitarlo y está dirigido a personas de entre 18 y 35 años, Se estima que llegará a unos 2.000 extremeños,

Además, el Consistorio cacereño anunció que dentro de la inversión acordada con Unidas Podemos, 1,5 millones de euros irán destinados a la compra de viviendas sociales en distintas zonas de la ciudad y un millón será para reformar 41 pisos propiedad del Ayuntamiento.