Pilar Pérez: «En Cáceres se vestía muy bien cuando yo llegué, había tiendas estupendas»

Pilar Pérez nació en Valencia de Alcántara. Con apenas cuatro años se instaló con su familia en Madrid, donde residió hasta que se casó y ... se vino a vivir a Cáceres, ciudad de procedencia de su marido. «Puse la tienda y desde entonces estoy en el mismo sitio», resume pizpireta desde el interior de su boutique, 'Jade', situada en la calle Donoso Cortés, a las puertas de la calle Pizarro y, por extensión, de la parte antigua.

Durante 37 años ha vestido a las cacereñas y ha resistido el envite de las franquicias y la irrupción del comercio electrónico. Pero ha llegado el momento de parar. Prepara el cierre de su negocio, que clausurará una vez que liquide la temporada de verano. Cosecha del 58, le toca jubilarse el año que viene. Se va con pena, afirma. Y avanza que ya tiene inquilino para el local que dejará vacante, que es de su propiedad.

–Así que ha decidido cerrar.

–Estoy contenta con mi tienda pero he decidido que me tengo que ir porque me apetece hacer ya otras cosas. Cuando termine la campaña de verano, la dejo. La tienda solo me ha dado alegrías. Han sido años buenos y al llevar tanto tiempo mis clientas ya son amigas. Las conozco muy bien. También ha habido momentos duros. Cuando abrieron las grandes superficies hubo un momento en que perdí ventas. Al principio se notó. Pero cuando la gente vio que en eventos o en su vida diaria coincidía con la misma ropa que las compañeras volvieron a la tienda pequeña, donde es más difícil coincidir. También pasé la crisis del ladrillo, la de 2008. Aunque en Cáceres no se notó demasiado porque aquí vivimos de funcionarios.

–¿Por qué apostó por esta zona para abrir su negocio?

–Cáceres me gusta mucho de la fuente luminosa para abajo. Me parece que tiene mucho encanto. Y ahora que el turismo ha aumentado mucho en la zona por el Museo Helga de Alvear noto que esos visitantes se pasean y también compran. En general veo que hay mucho turismo casi a diario.

–¿Cómo ha visto evolucionar el centro de Cáceres?

–Hubo un momento en el que en Pintores se empezaron a cerrar todos los locales. Eran locales muy grandes y estaban como muy abandonados y la sensación que daba el centro era de viejo y sucio. La zona estaba deteriorada. Pero desde hace un tiempo a esta parte veo que toda la gente baja a la Plaza y la calle Pizarro tiene mucho público de Cáceres desde el jueves. Creo que la zona está bien.

–Pero sigue habiendo locales vacíos...

–En la calle Pintores, como los locales son muy grandes, no los puede coger un particular para poner una tienda como la mía. Es imposible. Tienen que cogerlo las franquicias o el grupo Inditex. Y lo que pasa es que Inditex se va a los centros comerciales. Pero en mi calle todos los locales están alquilados porque los precios son mucho más asequibles que cuando yo lo cogí en el 87. Aunque entonces se vendía más.

–¿Cómo ha hecho frente al comercio electrónico?

–Con la venta 'on line' el pequeño comercio hay que trabajarlo muchísimo, muchísimo. Ese comercio, creo, que a nivel nacional es el que más daño ha hecho. La gente está en su casa y por impulso compra. Como se puede cambiar y devuelven el dinero... Pero el pequeño comercio no puede hacer todas estas cosas, de ninguna manera. Por eso hay que trabajar con cosas que sean distintas, presentarlo de otra manera, asesorar a la gente... El comercio electrónico nos ha hecho mucho daño y nos ha dado más trabajo para conseguir los mismos resultados que antes.

Cambios

–¿Cómo ha cambiado la forma de vestir durante estas cuatro décadas?

–Antes se compraba la gente menos ropa, pero era de muy buena calidad. Era una ropa casi atemporal. Tengo clientas que se compraron algo hace 30 años y se lo pueden seguir poniendo. La ropa de los últimos años es mucho más barata, tiene peor calidad y es más la moda del momento.

–¿Qué va a hacer cuando cierre la tienda?

–No lo sé. Tengo dos nietos. Tengo que plantearme la vida de otra manera.

–¿Qué piezas no pueden faltar en un buen fondo de armario?

–Un traje de chaqueta, un pantalón negro, una buena camisa blanca y un traje blanco, que favorece mucho en verano. En este tipo de prendas no importa gastarse algo más de dinero, para que la tela y la confección sean buenas, porque se van a usar mucho y siempre se va bien con ellas. En Cáceres, cuando yo llegué, se vestía muy bien. Había unas tiendas estupendas. Venía de Madrid y me llamó mucho la atención. Estaba 'Dioni' y 'Dru', de Isabel María Polo. Eso ha ido decayendo y ahora no hay. Pero creo que eso pasa en todos los sitios. En Madrid están las tiendas buenísimas de la milla de oro y luego es todo tipo franquicia. Las tiendas que eran como la mía han cerrado todas.