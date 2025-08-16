Piden seis años y medio de cárcel por agredir sexualmente a su pareja con discapacidad intelectual

La Fiscalía Provincial de Cáceres ha solicitado una pena de seis años y medio de cárcel contra un hombre por una presunta agresión sexual ... a su pareja. Solicita en concreto cinco años por la agresión, más nueve meses por lesiones y otros nueve por coacciones leves.

El escrito de acusación la Fiscalía detalla que ambos eran pareja cuando ocurrieron los hechos y tienen reconocidos diversos grados de discapacidad intelectual. El presunto agresor está además diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad.

La Fiscalía señala que «dichos padecimientos mermaron de forma leve sus capacidades intelectivas y volitivas en el momento de tener lugar los hechos», pero no lo suficiente como para no pedir una pena de cárcel.

En su relato de lo ocurrido, el ministerio público señala que ambos se conocieron en una asociación de personas con discapacidad e iniciaron una relación sentimental a comienzos de 2023.

Mientras fueron pareja, el acusado le decía a la mujer la ropa que tenía que ponerse, que no podía salir con otros compañeros del centro y que si no hacía caso le iba a pegar. A veces la agarraba con fuerza del brazo para que no se acercara a otros compañeros.

Siempre según la Fiscalía, un día de agosto de 2023 ambos estaban en la piscina municipal sentados en césped cuando el acusado, sin consentimiento, tumbó a la mujer en el suelo, la tapó con una toalla y le hizo tocamientos.

En otra ocasión, en abril de 2024, la agarró con fuerza por la muñeca y le dio empujones y patadas hasta que la tiró al suelo. Eso le provocó algunos hematomas y un cuadro de artritis postraumática. Ese mismo mes el Juzgado de Violencia sobre la Mujer impuso una orden de alejamiento.

La Fiscalía pide también condenar al acusado a libertad vigilada durante siete años, así como al pago de una indemnización de 1.366 euros por los tres delitos.

El juicio está fijado para el próximo 25 de septiembre.