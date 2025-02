Piden cinco años y medio de cárcel para un hombre por provocar 10 incendios en Jaraíz de la Vera

La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita cinco años y medio de cárcel para un hombre acusado de provocar una decena de incendios forestales en ... las proximidades de Jaraíz de la Vera. Los hechos se produjeron en el verano de 2022 y según su abogado, Enrique Mustienes Calvo, el área quemada suma cerca de una hectárea. «Coincidió en el tiempo con el famoso incendio de las Hurdes y el de Miravete, pero son pequeños incendios de pastos», indicaba el letrado en la comparecencia previa al juicio, que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre al no haberse alcanzado un acuerdo ayer.

Para su defendido, que está en libertad con cargos, solicita la libre absolución. «Él no tiene nada que ver, mi cliente no es autor de ninguno de los hechos que se le imputan y la calificación tampoco nos parece la adecuada». Indica el letrado que incluso «en el caso de que se considerase que todos los hechos son ciertos y los hubiera realizado mi cliente, no se correspondería con las calificaciones de Fiscalía». Hay testigos que vieron a este hombre en la zona en los días de los hechos, pero según el abogado esto es porque vive por la zona. «Nadie le ha visto prender fuego, es un camino por el que pasan cientos de personas».

La Guardia Civil detuvo hace dos años a este hombre por su supuesta implicación directa en varios de los incendios forestales originados en la zona. La actuación tuvo lugar en la mañana del 27 de Julio de 2022, cuando agentes del instituto armado pertenecientes al Seprona de Jarandilla de la Vera detuvieron al supuesto autor de cuatro delitos de incendios forestales que se investigaban desde finales de junio y que habían tenido lugar en Jaraíz de la Vera. Más adelante la acusación se amplió con otros incendios, hasta llegar a la decena, que son los delitos a los que tendrá que hacer frente el próximo día 12.

Los agentes determinaron que el origen de dichos incendios fue producido por aplicación directa de llama o similar, tanto en el entorno urbano como periurbano de la localidad de Jaraíz cerca del paraje Cuesta la Sorda y otro entre las localidades de Torremenga y Jaraíz. Las diligencias practicadas fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Plasencia.