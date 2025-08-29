HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fiscalía Provincial de Cáceres. HOY

Cáceres

Piden cárcel para un conductor al que hallaron droga tras huir de la policía

Los agentes le dieron el alto y escapó conduciendo de manera temeraria hasta que le interceptaron la Policía Local y la Guardia Civil

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:29

La Fiscalía de Cáceres ha pedido seis años de cárcel para un hombre por tráfico de drogas, resistencia a la autoridad y conducción temeraria, ya que cuando los agentes le dieron el alto huyó a gran velocidad y sin respetar las señales, poniendo en peligro a otras personas.

La Fiscalía relata en su escrito de acusación que sobre las 20.50 horas del 14 de enero de este año el acusado circulaba en un vehículo por unos aparcamientos de Plasencia «de manera irregular, con fuertes acelerones y patinando con las ruedas motrices».

La Policía Local le vio y trató de darle el alto mediante señales luminosas y acústicas, pero hizo caso omiso y se lanzó a circular a gran velocidad «creando una situación de riesgo para el resto de los usuarios que circulaban correctamente y para las personas que se encontraban en el lugar».

Los agentes le persiguieron y vieron que el acusado no respetó una señal de stop, por lo que otros conductores tuvieron que frenar bruscamente para no chocar con él. Además, circuló varios tramos en sentido contrario, y en un momento dado lanzó un objeto rojo por la ventanilla.

Siguió circulando de manera temeraria y sin hacer caso a la Policía Local, que avisó a la Guardia Civil para que se incorporara a la persecución. Tampoco obedeció a sus señales, continuó circulando en sentido contrario y se subió a la acera para esquivar los vehículos policiales que trataban de interceptarle.

Finalmente lograron darle alcance y se negó a identificarse ante los agentes, a quienes dijo: «¿Qué coño estáis haciendo? Si no he hecho nada, os vais a cagar, soy un puto crío y estoy muy alterado, ya os vale a todos, sois unos hijos de puta».

Al cachearle vieron que llevaba cinco bolsas pequeñas de cocaína, y tras localizar el objeto que había tirado por la ventanilla, encontraron otras siete bolsas de la misma sustancia. En total se intervinieron 4,14 gramos.

