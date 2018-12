Piden 9 años al acusado de violar a una mujer a la que ofreció un falso empleo El acusado declarando ante el tribunal que decidirá si es inocente o culpable. :: salvador guinea El presunto autor aseguró que es inocente durante el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial SERGIO LORENZO Cáceres Jueves, 13 diciembre 2018, 07:58

El acusado de violar a una mujer a la que ofreció un falso puesto de trabajo como empleada de hogar, D.P.V., se declaró ayer inocente durante el juicio. «Ella sabía a dónde iba y a qué iba», afirmó

El hombre reconoció que en el mes de septiembre de 2017 había puesto un anuncio en la página web milanuncios.es, en el que ofrecía un puesto de trabajo de empleada de hogar. Le llamó la supuesta víctima, una mujer extranjera que necesitaba dinero urgentemente, y quedaron para hablar de las condiciones de trabajo a las nueve de la noche del 29 de septiembre de 2017, en el aparcamiento de Mercadona de La Mejostilla, junto a la Ronda Norte.

En ese punto ya surgen dos versiones. Según la supuesta víctima, él le dijo que el trabajo era en un chalet que tenía en la carretera de Trujillo y decidieron ir a ver la casa, montando ella en su coche. Ya en las afueras cogió un camino en la zona del Guadiloba, cerca de la gasolinera, el acusado paró el coche en un lugar apartado y le dijo que entre las condiciones del trabajo entraba ser cariñoso con él. Le pidió que pasaran a los asientos traseros y ella accedió. Según su versión, estaba llena de miedo y por ello le obedeció cuando le dijo que le hiciera una felación. Luego él dijo que quería penetrarla vaginalmente y ella le dejó hacer mientras permanecía inmóvil.

Afirma que el anuncio que puso buscando una empleada de hogar era para conocer mujeres

Ahora está en libertad tras pagar 2.000 euros de fianza y pasar casi ocho meses preso

Según la versión de él, en el aparcamiento de Mercadona ya le confesó que el trabajo del anuncio no existía y que él había puesto el anuncio para conocer mujeres. Aseguró que entonces a ella no le importó tener relaciones sexuales con él. «Me dijo que yo le gustaba físicamente. Me abrazó, me acaricio, me dio un beso y me cogió una mano entre las suyas». Declaró que montó voluntariamente en su coche, sabiendo que iban a un descampado en las afueras de Cáceres para mantener relaciones sexuales.

El acusado aseguró que ella estaba muy tranquila, y que fumaron unos pitillos juntos antes y después de mantener relaciones.

Los dos coinciden en que luego él la llevó de vuelta a Cáceres, aunque según el escrito de la acusación la dejó en la avenida Héroes de Baler, tras pedirle que no le denunciara. El acusado dice que la dejó en el aparcamiento de Mercadona, en donde ella tenía su coche. Declaró que ella le comentó que estaba agobiada por su compañero de piso, y que incluso se escondió en el coche cuando le vio en la zona de Mercadona.

El abogado del acusado, Antonio Luis Díez, pidió al tribunal que le absolviera, mientras que la fiscal solicitó que fuera condenado a nueve años de prisión, que indemnizara a la supuesta víctima con 3.000 euros, y que no pueda acercarse ni contactar con ella diez años después de cumplir la pena de prisión.

El acusado, que tiene 42 años y es padre de una niña de corta edad, ahora está en libertad después de permanecer casi ocho meses en prisión, desde el 30 de septiembre de 2017 al 14 de mayo de 2018. Quedó en libertad tras prestar una fianza de 2.000 euros.