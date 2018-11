C's pide soluciones a PP y PSOE sobre el problema de abastecimiento de agua en la ciudad REDACCIÓN Lunes, 26 noviembre 2018, 07:53

cáceres. El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cáceres exige a PSOE y PP «que dejen de pasarse la pelota con el problema del abastecimiento de agua en la ciudad». A través de un comunicado público, la formación naranja critica que, tras haber estado ambos tanto en el Gobierno nacional como en el regional, «ninguno de los dos ha hecho nada para solucionarlo, solamente presupuestar dinero que no se ha gastado», se esgrime desde Ciudadanos.

El concejal Antonio Ibarra recuerda que su partido ya presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 «para impulsar el proyecto de abastecimiento de agua en Cáceres». Una obra que, tal y como critica, «está parada y todavía faltan flecos que resolver».

La enmienda de Ciudadanos, que fue aprobada, contempla 300.000 euros para el estudio de alternativas al trasvase de Portaje. Según Ibarra, esto es un «punto clave para la viabilidad del futuro proyecto de abastecimiento de agua para la ciudad».

Asimismo, el edil no ve con buenos ojos el hecho de que «durante años se hayan destinado partidas en los PGE para tratar de dar solución a un asunto de suma importancia para la ciudad y que no se hayan ejecutado», como es el caso de los 6,4 millones de euros contemplados en 2014, ocho en 2015 o 9,1 en el año 2016. Respecto a la última partida de 8,7 millones de euros, Ibarra se muestra taxativo: «No iba a poder ser ejecutada porque la obra está parada y sin definir los pasos sobre el Tajo y el Almonte. En tanto esto no esté resuelto, no podrán licitarse ni reanudarse los trabajos», expresa el concejal de la formación naranja.