El picudo rojo mata 67 palmeras de la vía pública en los últimos seis años en Cáceres

Una de las palmeras situadas en la plaza de América, junto a la Cruz de los Caídos, ha sido la última en desaparecer del paisaje ... urbano de Cáceres como consecuencia del ataque del picudo rojo. Fue aquí donde el Ayuntamiento detectó por primera vez la presencia del insecto, además de otro foco localizado en el polígono industrial de las Capellanías. Corría el mes de noviembre de 2018.

Desde entonces, y durante los últimos seis años, el Consistorio ha contabilizado la muerte de un total de 67 palmeras. Desde la administración municipal se aclara que en las calles de la capital cacereña conviven 2.000 palmeras de diferentes tipologías. Y que las afectadas por esta enfermedad son las de la variedad canaria. De este tipo en concreto hay 700 ejemplares.

De esta manera, en términos porcentuales, se puede asegurar que han muerto por picudo el 3,35 por ciento del total de las palmeras existentes en la vía pública de la ciudad y el 9,5 por ciento de la variedad canaria.

Cáceres Verde: «Se está viendo que el plan del Ayuntamiento es insuficiente; tal vez sea el momento de revisarlo»

Según la información facilitada a este diario, 480 palmeras (el 68,5 por ciento del total) están en continuo tratamiento contra el picudo. Se les aplican químicos cuatro veces al año. El resto, según el Consistorio, están en revisión permanente.

«Todos los jardineros están formados para detectar precozmente el picudo. Y actualmente hay 50 jardineros en la ciudad que hacen este tipo de trabajo», se apostilla desde la administración municipal.

Desde Cáceres Verde, asociación para la defensa del patrimonio vegetal de la ciudad, se cuestiona que, tal vez, el trabajo realizado hasta ahora por el Ayuntamiento no sea suficiente, a la vista de los resultados.

«Sabemos que el Ayuntamiento de Cáceres tiene un plan en marcha contra esta plaga y sabemos que tiene personal preparado. Lleva varios años en ello. Pero se está viendo que es insuficiente y tal vez sea el momento de revisar su plan de actuación», se indica desde el colectivo.

«Las plagas no se erradican solas, ni con medidas tibias. No podemos darnos por vencidos y decir que todas las palmeras van a desaparecer en Cáceres. La coordinación de todas las entidades que tienen algo que ver en la lucha contra las plagas es fundamental. No olvidemos que hay palmeras afectadas de propiedad privada. Ahí directamente la administración no puede actuar pero sí dar información general a la ciudadanía y, en particular, tener localizadas las palmeras privadas afectadas, contactar con sus dueños y darles información sobre la plaga y sobre los tratamientos más adecuados», sugiere la asociación.

1.100 en terreno privado

Según el registro que maneja el Ayuntamiento, en la ciudad hay contabilizadas 1.100 palmeras de la variedad canaria en terrenos privados. Estas son las que presentan un mayor peligro, según la administración local, ya que el mantenimiento es caro y no todas están tratadas contra el picudo, se indica desde el Consistorio. Se desconoce el número de palmeras plantadas en recintos particulares que han muerto por picudo.

Mientras tanto, Cáceres Verde, que ha alertado recientemente de la desaparición de la palmera de la plaza de América, se invita a tomar como ejemplo el Palmeral de Elche. «Allí han conseguido buenos resultados en la lucha contra el picudo rojo. Acabar con esta plaga requiere voluntad política. La detección precoz es fundamental. Y reiterar los tratamientos con la cadencia adecuada es importantísimo», concluye la asociación.

El Rhynchophorus Ferrugineus, más conocido como picudo rojo, es un tipo de escarabajo de color rojo oxidado con manchas negras que se alimenta y vive en el interior de las palmeras. Es muy difícil detectarlo a simple vista en estados incipientes. En España apareció por primera vez hace tres décadas, 1995, en Granada y Canarias.