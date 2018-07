El Perú, mucho más que un gimnasio El gerente del club galardonado, Jorge Azcona, con preparadores e integrantes de las tres líneas deportivas. :: jorge rey Cáceres Wellness celebra el Premio Extremadura del Deporte a la mejor entidad J. C. Martes, 24 julio 2018, 07:47

Recién llegado ayer de tierras francesas, donde en los últimos días cosechó el botín de cinco metales continentales en los europeos celebrados la pasada semana, el nadador Guillermo Gracia, con síndrome de Down, es quizás la punta de la pirámide, la cresta de la ola, el último fruto maduro que ha arrojado un árbol que comenzó a florecer en 2007. Fue entonces cuando El Perú Cáceres Wellness, galardonado el pasado jueves con el Premio Extremadura del Deporte 2017 a la mejor entidad deportiva, abrió sus puertas en la ciudad de Cáceres. «En aquella época Guillermo tenía tres años. Lleva con nosotros toda la vida», ejemplifica Jorge Azcona, gerente del club cacereño.

El premio, que depende de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, atiende en sus bases a la labor de promoción del deporte, así como a los resultados obtenidos durante 2017. «Somos una de las pocas entidades multidisciplinares que existen en Extremadura. No nos da por una sola línea deportiva. En la actualidad son 1.100 los deportistas de todas las edades integrados en las disciplinas de pádel, gimnasia rítmica y natación», celebra el responsable de El Perú Cáceres Wellness.

SOCIOS 5.500 Entre socios y deportistas adscritos, El Perú Cáceres Wellness acoge a un seis por ciento de la población de la ciudad cacereña.

Según mantiene, los éxitos cosechados como entidad deportiva no son flor de un día, sino que atienden a un trabajo perfectamente programado: «Para llegar a esta cúspide, tiene que haber antes un trabajo de base detrás. Si no, estaríamos hablando de cortoplacismo y aquí no se muere con una generación. Nosotros consideramos que los proyectos deportivos tienen que ir con unos cinco o siete años vista. Se trata de ir sembrando para luego recoger. La verdad es que con estas instalaciones de primer nivel y con el capital humano con el que contamos no es algo difícil», reconoce un feliz y satisfecho Jorge Azcona.

Entre los éxitos de este club cacereño sirve también como ejemplo el Premio Extremadura del Deporte 2017 concedido a título individual al gimnasta Pedro Cabañas, perteneciente a El Perú Cáceres Wellness.

Para Azcona, el principal acicate para el reconocimiento obtenido por parte del jurado presidido por la directora general de Deportes, Conchi Bellorín, fue la organización del Campeonato de España de Pádel por Equipos de Segunda Nacional celebrado en las instalaciones de El Perú Cáceres en 2017. Una cita de primer nivel que, además, finalizó con el ascenso del club cacereño a la élite nacional en medio de un espectacular ambiente.

Para la ocasión, los cacereños, que son el mejor club de la región, se reforzaron con jugadores de primera línea, como es el caso de José Antonio García Diestro, Raúl Marcos, Víctor Ruiz, Aris Patiniotis y Christian Ramos, todos ellos pertenecientes al circuito World Padel Tour. Junto a ellos arrimaron el hombro otras joyas emergentes como Teo Zapata o Pincho Fernández, entre otros palistas.

No obstante, el pádel no es el único foco de satisfacción para un Jorge Azcona que tampoco obvia los avances que El Perú ha obtenido en las disciplinas de la natación y la gimnasia rítmica, con continuas representaciones en los campeonatos nacionales.

A nivel global, Azcona presume de gestionar un club que intenta aunar rendimiento y valores a partes iguales: «Trabajamos no solo el rendimiento, sino los valores educativos a través del deporte inclusivo. Un deporte para todos, para todas las edades, para todos los sexos y para todos los estados de forma. Uno de los éxitos que estamos teniendo es que incluso tenemos paridad. Con un 52 por ciento, en El Perú Cáceres Wellness tenemos en la actualidad más mujeres que hombres», desgrana el gerente de la entidad deportiva galardonada.

Entre socios y deportistas adscritos, las instalaciones de El Perú Cáceres Wellness cuentan con una masa social que ronda los 5.500 personas. «Estamos hablando del seis por ciento de la población de Cáceres». Unas cifras que, lejos de dar vértigo, suponen un impulso para continuar en la misma línea, según sostiene.

Cubierta

En los 11 años de historia de este centro cacereño destaca entre todas las incidencias la sucedida el pasado mes de marzo cuando, fruto del temporal, el viento levantó gran parte de la cubierta principal de las instalaciones. Motivo por el cual tuvieron que suspenderse todas las actividades programadas durante la jornada. Aprovechando la época estival, será este verano, del 1 al 14 de agosto, cuando se lleven a cabo los trabajos para desarrollar la reparación completa de la cubierta dañada. Del mismo modo, la piscina también permanecerá cerrada durante esas michas fechas para realizar tareas de mantenimiento, pudiendo utilizar los socios la del club deportivo El Encinar.