Más de 70 personas subsisten a diario gracias al comedor de Cáritas Las Hijas de la Caridad, dispuestas a dar un servicio en el comedor social situado en la zona de intramuros. :: jorge rey La congregación de las Hijas de la Caridad lleva 30 años atendiendo a los más necesitados en el edificio de la calle Adarve del Cristo J. C. CÁCERES. Domingo, 23 diciembre 2018, 09:33

«En mi vida he cometido fallos. Tomé malas decisiones y si pudiese volver atrás en el tiempo no las volvería a repetir». Entre dosis de nostalgia por lo perdido y de arrepentimiento por lo no disfrutado, así se expresa el cacereño Ángel. La suya, como las de las 70 personas que cada día hacen uso del comedor social de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, situado en la calle Adarve del Cristo, es una historia de piedras en el camino. Obstáculos que, en unos casos, ellos mismos colocaron sin saber quizás que podrían convertirse en una auténtica trampa vital. En otros, los designios del destino hicieron el resto. Y es que recurrir a la beneficencia para poder llevarse un mendrugo de pan a la boca no entra en los planes de nadie. No y nunca, tan solo hasta que la realidad del día a día convierte en inevitable lo que nunca fue deseado.

«Cuando tu casa es un banco y tu techo las estrellas... Nosotras estamos aquí para animar a la esperanza», explica a este diario sor Isabel, la madre superiora de la congregación. Con templanza y ternura, la hermana encargada de coordinar la vida cotidiana enseña con entusiasmo las dependencias más significativas de este gran edificio, que antaño fue de Cruz Roja y que las Hijas de la Caridad habitan desde hace 30 años, cuando se instalaron en 1988. Antes de llegar a la cocina y al comedor, no falta la visita de rigor el Belén que cada año una de las monjas monta con esmero en una gran sala habilitada al efecto. «Mirad los detalles que hay al fondo. Algunas son piezas inéditas. Viene mucha gente a visitarlo», explica con orgullo.

uSin recursos «Vivo junto a mi hermano en una casa familiar sin agua ni luz, por lo que no puedo ni enchufar la máquina de la apnea» uComedor «Hace siete meses que voy para comer y ducharme. Estoy muy agradecido y no pierdo la esperanza de salir adelante».

En la actualidad son 17 las religiosas que forman parte de la congregación. Todas ellas colaboran, de una forma u otra, en los trabajos para dar el servicio diario de comida a las personas más necesitadas que acuden al comedor social: «Una de ellas tiene 90 años y colabora todos los días en la realización de los bocadillos que les damos para la cena. Tan solo una que está impedida es la que no puede ayudar en estas tareas», explica sor Isabel.

Ángel Usuario comedor social Las Hijas de la Caridad desarrollan la actividad en el edificio que antes ocupaba Cruz Roja Los usuarios disfrutaron el pasado jueves de un convite especial con motivo de la Navidad «Nos llevamos una alegría cuando encuentran trabajo porque parecen otras personas», dice sor Isabel

Ahora son entre 70 y 80 las personas que, como Ángel, llegan todos los días entre las 12.30 y las 13.30 horas. Un colectivo formado casi exclusivamente por hombres, y es que tan solo son cinco las mujeres asiduas a este espacio. El menú del día que nos ocupa, sin coste alguno para los usuarios, está formado por ensalada, pollo en salsa, fruta, yogur y leche. «También hacemos uno diferente para los musulmanes los días que tenemos platos que ellos no pueden comer por su religión. A todos les ponemos un tomate y ellos lo suelen meter luego en el bocadillo que les damos para la cena», desgrana la madre superiora, quien apenas lleva tres meses en Cáceres tras llegar procedente de Sevilla. Unas jornadas que suelen transcurrir con normalidad: «La Policía siempre está muy pendiente y casi nunca existen problemas, aunque hay veces que les tenemos que calmar».

Sor Isabel sostiene que para mantener activo este comedor social es vital la ayuda desinteresada de las personas que contribuyen. Especial mención hace a Mercadona. «Ellos nos envían todos los días la comida que retiran y que caduca dentro de cuatro días. El pollo de hoy, por ejemplo, es de ellos. También son recibidas las donaciones de alimentos que nos hacen o las campañas que realizan algunos colegios. Mantener este servicio es algo muy exigente. Tenemos una empresa que viene a supervisar la calidad de la comida, por lo que no existe ningún riesgo. Si alguno cae malo, está claro que no es por la comida que servimos aquí», asegura.

Con motivo de las fechas navideñas, las Hijas de la Caridad brindaron este pasado jueves un convite especial para los comensales gracias a la colaboración del restaurante El Montaíto. «Siempre organizan aquí una cena especial y el menú es una sorpresa para los comensales. Ellos vienen con la comida hecha, la calientan y montan el comedor con todo tipo de adornos. La verdad es que es una exquisitez fuera de serie. Además, lo hacen con personas voluntarias», celebra la religiosa.

Sor Isabel destaca la buena voluntad de algunas otras personas que de forma desinteresada colaboran con la congregación con el objetivo de que las hermanas puedan continuar prestando su auxilio a los más necesitados: «Por ejemplo, hay una señora que todos los años estrena una hucha y todo lo recaudado nos lo ofrece antes de Navidad. Con eso nosotras compramos todo lo extraordinario que solemos hacer durante estos días, como bocadillos de jamón en las fechas señaladas». Unas fechas, por cierto, que no suponen ningún paréntesis en un comedor social abierto tanto los días de Nochebuena y Nochevieja, como los de Navidad y Año Nuevo. «El servicio se da siempre, sin excepción».

Este hecho lo celebra Ángel, quien lleva siete meses acudiendo prácticamente a diario. Su vida, que un día pareció estar encauzada, se fue torciendo por diversos motivos, hasta verse en la actualidad sin recursos y en una vivienda que comparte con uno de sus hermanos, sin agua ni electricidad: «No puedo ni enchufar la máquina de la apnea del sueño», lamenta. Unas condiciones que ponen en riesgo su propia salud y que espera que pronto puedan tener una solución por parte del Ayuntamiento.

Agradecimiento

A su juicio, el comedor social de las Hijas de la Caridad no es solo una solución para cubrir sus necesidades alimenticias del día a día, sino que puede suponer todo un trampolín en sus aspiraciones para enderezar su vida: «Voy todos los días al centro para comer y para ducharme. Estoy muy agradecido a las hermanas y no pierdo la esperanza de salir adelante», dice con cierto convencimiento. Con una minusvalía del 54 por ciento, en su mochila Ángel acumula tres años de cárcel, dos separaciones y la pérdida de relación con dos de sus tres hijas: «Solo espero que algún día puedan acercarse a mí. Me he prometido a mí mismo no volver a meterme en jaleos».

Sin ningún tipo de ingresos ordinarios, Ángel es un habitual de la calle Pintores, donde cada tarde pone la mano, a expensas de la buena voluntad de los transeúntes. «Sé que así no se puede estar, por eso quiero sacarme el graduado para optar a algún trabajo que pueda ofrecer el Ayuntamiento de Cáceres». En su experiencia profesional acumula recorrido en el sector de la construcción, así como en labores de alfarería y restauración. Su último trabajo estable fue en la ONCE, antes de pinchar en hueso en su segunda apuesta amorosa.

Como le sucedió a Ángel, tan solo basta un macabro giro de los acontecimientos para que la postal de una vida se haga añicos. Para ayudar a recomponer esas piezas, las Hijas de la Caridad son muleta en la que apoyarse: «Nos llevamos una alegría cuando encuentran un trabajo. Les cambia el semblante y parecen otras personas. Nosotras nos encargamos de darles esa esperanza», sentencia sor Isabel.